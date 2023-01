"Ha lastricato la strada di cadaveri". Harry choc contro Camilla

Nelle interviste per Itv e Cbs il principe Harry non è stato affatto tenero con la matrigna, che ha accusato di legami stretti con la stampa e di aver ripulito la sua reputazione a scapito della popolarità dei Sussex.

“La strada lastricata di cadaveri”

“Dopo la morte di mia madre Camilla era la cattiva agli occhi dell’opinione pubblica, il terzo incomodo nel matrimonio [di Carlo e Diana]. Doveva riabilitare la sua immagine. Ciò l’ha resa pericolosa [ai miei occhi], proprio per i rapporti che stava stringendo con i tabloid” , ha detto il principe Harry ad Anderson Cooper. Secondo il duca la Regina consorte sarebbe stata disposta a qualunque cosa pur di ricostruire la sua reputazione devastata dalla sua relazione con Carlo III nel periodo in cui questi era ancora sposato con Lady Diana. “…Con una famiglia costruita sulla gerarchia e con [Camilla] che sarebbe diventata Regina consorte era inevitabile che ci fossero persone o cadaveri lasciati per strada” , ha proseguito Harry.

Il principe colpevolizza i Windsor di aver utilizzato ogni mezzo, con eccezionale mancanza di scrupoli, pur di ripulire l’immagine di Camilla. Un’operazione mediatica che sarebbe stata condotta con il consenso e l’aiuto concreto della Regina consorte, a quanto sembra ansiosa di entrare nel cuore dei sudditi, di farsi benvolere mettendo una pietra sul suo passato. Per far questo, però, molti sarebbero stati “sacrificati” . Lo stesso duca ritiene di essere stato, in qualche modo, immolato sull’altare di questa riabilitazione pubblica.

Da “cattiva” a “pericolosa”

Il principe Harry colpevolizza i media di aver creato la figura dell’antagonista “cattiva” tra Carlo e Lady Diana. Per arrivare al trono Camilla avrebbe dovuto liberarsi di questo marchio infamante. L’unico modo per farlo, paradossalmente, sarebbe stato quello di usare i media che da anni l’accusavano di essere una “rovinafamiglie” . “Ho sempre voluto che Camilla fosse felice”, ha dichiarato Harry. “Forse sarebbe stata meno pericolosa se fosse stata felice”.

Stando alle affermazioni del duca di Sussex Camilla avrebbe persino passato informazioni private ai tabloid. Pare che, dopo aver pregato Carlo di non risposarsi, siano “iniziati a uscire sulla stampa articoli e conversazioni private tra la mia matrigna e William. A parte mio fratello solo un’altra persona poteva riferire tutto alla stampa”.

L’accusa è abbastanza pesante e potrebbe essere un assaggio di quello che leggeremo nel libro riguardo alla figura della Regina consorte. Forse in “Spare. Il Minore”, in uscita il 10 gennaio 2023, il duca spiegherà con precisione quale sarebbe il legame tra il presunto sacrificio dei Sussex e la ricostruzione della reputazione di Camilla. Perché e in che modo Harry e Meghan sarebbero diventati una sorta di capro espiatorio, di vittime sacrificali in nome dell’onore della Regina consorte? Vedremo se l’autobiografia risponderà a questa domanda.