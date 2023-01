Re Carlo prepara la "vendetta" contro Harry: così lo "cancella"

Le bombe sganciate da Harry contro la famiglia reale britannica, in particolar modo nei confronti del fratello William, continuano a far discutere e a destare scalpore: una situazione che non poteva non creare conseguenze immediate, dato che il re Carlo avrebbe deciso di escludere il figlio dalla scaletta degli eventi connessi alla sua cerimonia di incoronazione in calendario per il prossimo 6 maggio.

Scandalo a corte

Stralci di "Spare", il libro di memorie del principe atteso nelle librerie di tutto il mondo martedì 10 gennaio, sono noti già da qualche giorno per un errore a causa del quale è stata anticipata la pubblicazione in Spagna. E proprio questi dettagli privati hanno contribuito a creare un vero e proprio terremoto nella casata dei Windsor.

Il duca di Sussex ha infatti raccolto in oltre 500 pagine di autobiografia episodi intimi che vanno dall'ammissione dell'uso di droghe fino ad arrivare al racconto della perdita della verginità e al rapporto conflittuale col fratello maggiore William, con tanto di dettagli relativi al giorno delle sue nozze con Kate Middleton. E non è finita, dato che, ancor prima dell'uscita del libro è in programma la trasmissione di un'intervista al principe Harry che andrà in onda stasera, domenica 8 gennaio, sia negli Usa (Cbc) che nel Regno Unito (Itv News).

Per il momento la famiglia reale britannica ha scelto di replicare col silenzio, anche se dietro le quinte si starebbe già muovendo qualcosa. Secondo alcune fonti reali, Carlo starebbe ancora attendendo una telefonata da parte del figlio per poter arrivare finalmente a una riappacificazione. Per il Sunday Times, invece, il re sarebbe andato su tutte le furie e avrebbe deciso di estromettere Harry dalla cerimonia di incoronazione che si terrà sabato 6 maggio presso l'Abbazia di Westminster. Il duca di Sussex non avrebbe così alcun ruolo ufficiale, sempre che alla fine decida di prendere parte all'evento, dato che per ora non è confermata la sua presenza nè quella della moglie Meghan Markle.

Sarebbe già stata completamente cancellata, sempre stando alle sopra citate indiscrezioni del quotidiano britannico, la parte della celebrazione nella quale è prevista la genuflessione di entrambi i duchi reali dinanzi a Carlo, prima di toccare la corona e quindi baciare sulla guancia destra il nuovo sovrano. Un compito che, se così dovessero andare le cose, sarà svolto esclusivamente dal fratello maggiore William, che ha scelto di non replicare alle infanganti accuse mossegli da Harry all'interno della sua autobiografia.