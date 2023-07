La gaffe di Harry e Meghan dopo i funerali della regina: chiedono un passaggio a Biden

Harry e Meghan sanno sempre come far parlare di sé. Questa volta, però, la coppia pare essersi davvero superata. Infatti, sono sempre più insistenti le voci che vedrebbero i duchi di Sussex protagonisti di una gaffe clamorosa: a seguito dei funerali della regina Elisabetta II, sembrerebbe che i due provarono a “scroccare” un passaggio sull’Air Force One di Joe Biden e della moglie Jill, salvo essere stati brutalmente respinti e lasciati così, a terra.

La richiesta del passaggio all’Air Force di Joe Biden

A rendere nota inizialmente l’indiscrezione – che sta diventando sempre più insistente tra i corrispondenti reali degli altri quotidiani inglesi - il Daily Mail. Tutto sarebbe accaduto lo scorso settembre, subito dopo i funerali della regina Elisabetta, quando i duchi di Sussex (ormai noti per i rapporti tempestosi con i reali d’Inghilterra) avrebbero cercato di entrare in contatto con l’entourage del presidente americano Joe Biden. Il motivo? La richiesta del passaggio per tornare in America. Infatti, Harry e Meghan avevano avuto diversi disguidi a causa dell’elevato livello di organizzazione della sicurezza a seguito della loro precedente “fuga” in California. Una fuga che gli costò lo stop della scorta da parte della Royal Family.

Il passaggio “negato”

La notizia pare essere sempre più vera tanto che nemmeno le fonti vicine alla coppia più chiacchierata del regno sembrerebbero smentirla. Inutile dire che, nonostante l’immagine di Harry e Meghan sulla scaletta dell’aereo del presidente Biden fosse allettante, la Casa Bianca, per i rigidissimi protocolli di sicurezza, avrebbe sin dai primi istanti respinto la proposta. A non far smuovere la decisione della Casa Bianca, anche il significato del gesto che, con ogni probabilità, sarebbe risultato scortese nei confronti della Royal Family dopo le diverse querelle che hanno visto protagonisti i duchi di Sussex con il resto della famiglia reale. Al momento nessuno dei diretti interessati ha deciso di chiarire la situazione alquanto bizzarra, soprattutto per la richiesta della coppia al presidente degli Stati Uniti.

Le presunte ragioni della richiesta di Harry e Meghan

Secondo il Telegraph, la richiesta dei duchi non sarebbe priva di fondamento dal momento che Harry e Meghan avrebbero un legame di lunga data con Joe e Jill Biden. In particolare, con la First Lady, il principe Harry condivide l’impegno per la riabilitazione dei veterani in guerra. Ricordiamo, infatti, che il presidente d’America e la consorte hanno presenziato nel 2017 in Canada ai giochi per soldati feriti in battaglia, gli Invictus Games, ideati e lanciati proprio dallo stesso Harry. E allo stesso modo, aveva fatto nel 2016 Jill Biden nell’edizione tenutasi in Florida. Nel 2022, invece, la partecipazione della First Lady – per motivi ancora non noti – è saltata improvvisamente. Insomma, le basi per un buon rapporto parrebbero esserci tutte; tuttavia, forse non sono così solide dal momento che Harry e Meghan hanno dovuto fare rientro in America, ma dovendo rinunciare al passaggio sull'Air Force One del presidente degli Stati Uniti.