Harry e Meghan restituiscono le chiavi di Frogmore Cottage: non è più la loro casa

Da ora in poi se Harry e Meghan vorranno (o dovranno) tornare a Londra, non potranno più contare su Frogmore Cottage. Carlo III, dopo averli sfrattati, avrebbe chiesto la restituzione delle chiavi della villa. I duchi non si sarebbero opposti alla decisione del Re. Ormai, per loro, il Regno Unito appare sempre più un lontano ricordo.

Addio a Frogmore Cottage

Lo scorso marzo i tabloid rivelarono che Re Carlo III aveva imposto a Harry e Meghan di lasciare al più presto Frogmore Cottage. Uno sfratto in piena regola dalla villa donata dalla regina Elisabetta ai duchi per il loro matrimonio, nel maggio 2018. “Possiamo confermare che al duca e alla duchessa di Sussex è stato chiesto di lasciare la loro residenza di Frogmore Cottage” , confermò a Page Six il portavoce dei Sussex.

Sembra che Sua Maestà abbia preso questa decisione appena 24 ore dopo l’uscita del memoir del principe Harry “Spare. Il Minore”. Contrariato dalle rivelazioni del suo secondogenito, in particolar modo da quelle riguardanti la regina Camilla, la cui immagine esce abbastanza malconcia dalle pagine del libro, Carlo avrebbe scelto di punire i Sussex. La loro residenza potrebbe passare al principe Andrea: il re avrebbe ordinato al fratello di lasciare il lussuoso Royal Lodge, secondo le indiscrezioni destinato a William e Kate.

“Harry e Meghan, mi hanno detto gli insider, sono rimasti sbalorditi dalla notizia e almeno due membri della royal family [sono] sconcertati” , dichiarò Omid Scobie, coautore di “Finding Freedom” su Yahoo News Uk. “Harry e Meghan hanno provocato [re Carlo] con il deprecabile libro di Harry e le interviste che ha concesso. Intendo dire, cosa si aspettava [il duca]?...Voleva che la royal family si inginocchiasse implorando perdono ed è del tutto irrealistico, è un vittimismo totalmente squilibrato” , commentò l’esperto Tom Bower su Page Six.

La royal family non si sarebbe piegata di fronte alle invettive di Harry e Meghan: lo sfratto sarebbe la risposta concreta ai colpi inferti dai duchi alla monarchia. Sua Maestà, però, non si sarebbe fermato a questo, pretendendo un gesto che dovrebbe mettere la parola fine sulla questione.

Le chiavi di casa

Un insider, commentando lo sfratto dei duchi da Frogmore Cottage, disse: “Ciò sancisce la fine del periodo di Harry e Meghan nel Regno Unito”. In realtà c’è qualcos’altro che, è proprio il caso di dirlo, chiude definitivamente le porte del regno ai Sussex. Re Carlo III avrebbe imposto alla coppia la restituzione delle chiavi della villa a Windsor, che sarebbe già avvenuta. Non solo: i Sussex avrebbero restituito fino all’ultimo centesimo i 2,4 milioni di sterline utilizzati per la ristrutturazione di questa casa in cui hanno vissuto solo 6 mesi.

Dopo le loro dimissioni, nel gennaio 2020, Harry e Meghan avrebbero proposto alla principessa Eugenia e a suo marito, Jack Brooksbank, di trasferirsi a Frogmore Cottage. Eugenia, però, rimase nella residenza fino al 2022, quando si trasferì a Ivy Cottage, a Kensington Palace. Omid Scobie diede dei tempi molto precisi per lo sfratto di Harry e Meghan: “Hanno tempo fino all’inizio dell’estate per lasciare [Frogmore Cottage]. Inizialmente erano state concesse loro solo alcune settimane, ma ora hanno tempo almeno fino a dopo l’incoronazione”. Una tabella di marcia, diciamo così, che sarebbe stata rispettata alla perfezione.

Da ora in poi se i duchi di Sussex torneranno nel Regno Unito, dovranno provvedere da soli alla loro sistemazione. Tuttavia, lo scorso giugno, la stampa riportò la notizia secondo cui il principe Harry avrebbe comprato, per 15 milioni di dollari, la casa di Taylor Swift, situata nel quartiere londinese di Belsize Park. Una villa costruita nel 1876 nella quale, però, il duca potrebbe trasferirsi da solo. Secondo gli insider, infatti, l’acquisto sarebbe una prova della crisi matrimoniale dei Sussex e del loro presunto divorzio imminente.