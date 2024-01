Harry e Meghan in pericolo: l’accordo con Netflix scade nel 2025

Per Harry e Meghan il 2024 sarà un anno importantissimo, che potrebbe addirittura influenzare in maniera irreversibile il loro futuro negli Stati Uniti. Se la coppia non produrrà nuovi contenuti per Netflix durante questi 12 mesi, la loro carriera potrebbe arenarsi definitivamente. Il contratto con il colosso dello streaming scade nel 2025, ma all’orizzonte non ci sarebbero ancora nuovi programmi e nemmeno idee. Il sogno americano dei duchi sta per finire così?

“Improduttivi” e “perdenti”

Il calo di popolarità di Harry e Meghan è impressionante: “I più grandi perdenti di Hollywood del 2023” , li ha definiti The Hollywood Reporter lo scorso dicembre, spiegando che “dopo un documentario lagnoso, una biografia piagnucolosa e un podcast inerte il brand Sussex si è gonfiato in una bolla di ipocrisia che stava solo aspettando di esplodere” . La coppia è stata accusata da più parti di “improduttività” , di non avere il talento necessario per sviluppare una carriera né nel mondo della filantropia, né in quello televisivo e cinematografico.

“Penso che il 2024 sarà epocale” per Harry e Meghan, ha detto al Daily Mail Mark Borkowski, famoso esperto di pubbliche relazioni, che avverte: “Se non faranno qualcosa per recuperare e trovare una nuova tattica positiva, sarà la rovina del brand…Non può rimanere come è adesso, perché è evidente che non funziona”. Il rischio di perdere tutto sarebbe imminente. Nel 2025, infatti, scadrà il contratto con Netflix da 81 milioni di sterline, firmato nel 2020. I produttori sarebbero stanchi di aspettare nuove idee. Vorrebbero presto qualcosa di concreto e, soprattutto, che non riguardi la royal family. Un progetto che sia esclusivamente frutto della creatività della coppia, un prodotto nuovo e avvincente.

Poco importa che il documentario “Harry & Meghan” sia stato tra i più visti del 2023 sulla piattaforma. Anche perché questo successo è stato smorzato dal flop del documentario di Harry, “Heart of Invictus” (agosto 2023) e dalla cancellazione, nel maggio 2022, della serie “Pearl” di Meghan Markle, pare per un taglio dei costi conseguenza del calo degli abbonati a Netflix. Nell'agosto 2023 i giornali avevano parlato della produzione di un film ispirato al libro "Meet Me At The Lake", di Carley Fortune, ma poi il progetto sarebbe sprofondato nel più assoluto silenzio.

“Una bomba a orologeria”

I sogni di gloria di Harry e Meghan starebbero “andando in pezzi” , ha detto l’esperto reale Richard Fitzwilliams, citato dal Daily Record. Il pericolo concreto è che il contratto con Netflix faccia la fine di quello con Spotify, rescisso dall’azienda nel giugno 2023 a causa, pare, proprio della scarsa produttività della coppia e delle aspettative deluse di pubblico e produttori.

Il problema è che ora i duchi non avrebbero più molto tempo per presentare delle nuove proposte. Il 2025 non è così lontano se pensiamo che un programma ha bisogno di mesi per essere concepito, sviluppato e portato a termine. “È una bomba a orologeria” , ha aggiunto Fitzwilliams. Ci sarebbe, poi, anche un altro fatto per nulla trascurabile, riportato dal Mirror. Netflix avrebbe pagato a Harry e Meghan solo la metà del valore del contratto, ammonendoli che qualora non consegnassero contenuti di reale interesse e valore, non riceverebbero i restanti 40 milioni di sterline.