Salta il divorzio tra Harry, Meghan e Netflix: cos'è successo al contratto

La collaborazione tra Harry, Meghan e Netflix non sarebbe chiusa. Non ancora, almeno. Dopo la notizia della rescissione del contratto ne è arrivata un’altra, opposta e del tutto inaspettata: i Sussex avrebbero rinnovato l’accordo con il colosso dello streaming. Niente è perduto per le loro carriere, ma ora arriva la parte difficile. I duchi dovranno dimostrare al mondo intero di essere capaci di creare programmi nuovi e accattivanti, ovvero quel che non avrebbero fatto finora.

“Divorzio” da Netflix?

Alla fine dello scorso luglio iniziò a circolare la voce, riportata dal Sun, secondo cui Netflix non avrebbe rinnovato il contratto di Harry e Meghan, in scadenza nel settembre 2025. I duchi e l’azienda, secondo le indiscrezioni, avevano preso “di comune accordo” la decisione di non pubblicare alcun comunicato in merito. Le responsabilità di questa separazione vennero attribuite sia agli scarsi risultati in termini di ascolti delle docuserie realizzate dai Sussex, sia al disappunto dei dirigenti nei confronti della duchessa, a quanto sembra più impegnata a gestire il suo brand, “As Ever”, che a pensare a nuovi programmi televisivi.

Un insider rivelò al Sun: “Non ci saranno più spettacoli. Netflix ritiene di aver ottenuto tutto ciò che poteva dalla coppia…[I dirigenti] non sono scontenti del modo in cui sono andate le cose” . A parte il documentario “Harry & Meghan” la coppia non avrebbe prodotto altre serie degne di nota. Tuttavia, specificò ancora la fonte, entrambe le parti sarebbero aperte alla possibilità di “un progetto una tantum in futuro” . Iniziò a circolare la voce secondo cui Paramount + sarebbe stato interessato a collaborare con i duchi. La situazione attuale, però, sarebbe molto diversa da quella descritta dall’insider. Per meglio dire, completamente opposta.

Ancora insieme

Harry e Meghan, sostiene Variety, avrebbero appena rinnovato il contratto con Netflix stipulato nel 2020. La partnership coinvolgerebbe anche la Archewell Productions, la casa di produzione dei Sussex e il brand di Meghan, “As Ever”. Entrambi le realtà imprenditoriali dei duchi dovrebbero crescere ed evolvere proprio grazie all’estensione dell’accordo con il colosso dello streaming.

A tal proposito la duchessa, citata sempre da Variety, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di estendere la nostra collaborazione con Netflix ed espandere il nostro lavoro insieme per includere il brand As Ever. Mio marito e io siamo ispirati dai nostri partner che lavorano a stretto contatto con noi e con il team della nostra Archewell Productions per creare contenuti profondi che spaziano tra i generi, con un riscontro globale e che celebrano la nostra visione condivisa”.

Già il prossimo settembre dovrebbe andare in onda la seconda stagione della serie “With Love, Meghan”, dedicata alla cucina e al lifestyle. Non solo: a dicembre 2025, a quanto pare, sarà disponibile un episodio speciale del programma, dal titolo “Holiday Celebration”, tutto dedicato alle Feste.

I duchi di Sussex sarebbero anche al lavoro su un altro progetto, “Masaka Kids. A Rhythm Within”, la cui presentazione, citata ancora da Variety, dice: “Nel cuore della regione di Masaka, in Uganda, dove aleggia l’ombra della crisi dovuta all’HIV e all’AIDS, un piccolo orfanotrofio diventa un faro di speranza. Masaka Kids. A Rhythm Whithin va oltre i video virali per rivelare una comunità dinamica, unica nel suo genere, in cui i bambini orfani trasformano in gioia le avversità, danzando verso la guarigione, il senso di appartenenza, la promessa di un futuro migliore”.

Harry e Meghan starebbero concretizzando anche l’adattamento del libro “Meet Me At The Lake” (2023), una storia romantica scritta da Carley Fortune. I tabloid accennarono a questa iniziativa nell’agosto del 2023, ma col tempo venne apparentemente dimenticata dai media.

Netflix, dunque, non sarebbe affatto stanco dei Sussex.

“voci influenti le cui storie rispecchiano il pubblico di tutto il mondo”

Il responsabile dei contenuti, Bela Bajaria, ha definito i duchi. I nuovi programmi sono piuttosto interessanti e stimolano una certa. Non ci resta che attendere per vedere se risponderanno o, ancora meglio, supereranno le aspettative.