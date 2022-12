Vogliono le scuse di Carlo: l'ultimatum di Harry e Meghan prima dell’incoronazione

Harry e Meghan vorrebbero che Buckingham Palace si scusasse con loro per tutti i torti che avrebbero subìto e per la presunta presenza di una corrente razzista che attraverserebbe da anni la corte. A questo scopo spererebbero in un incontro con la royal family. Re Carlo III, però, non sarebbe affatto disposto a fare il primo passo se prima la coppia non ammetterà tutti gli sbagli commessi in questi anni.

La richiesta di scuse

Alla fine del novembre 2022 destò scalpore un incidente deplorevole avvenuto a Buckingham Palace, durante un ricevimento offerto dalla Regina consorte Camilla per sensibilizzare il pubblico sul tema delle violenza contro le donne. Un evento che rientrava nell’ambito dell’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite “16 Days of Activism Against Gender-Based Violence”. Lady Susan Hussey, una delle “Dame della Casa” reale, (titolo onorario concesso alle ex dame di compagnia della regina Elisabetta) e madrina del principe William, avrebbe espresso dei commenti discriminatori contro l’attivista Ngozi Fulani, della charity “Sistah Space”.

Il caso esplose a livello internazionale e la Hussey si dimise con effetto immediato dal suo incarico onorario. Un portavoce del principe di Galles, tentando di placare gli animi, commentò: “Non c’è posto per il razzismo nella nostra società”. Lo scorso 15 dicembre Ngozi Fulani e Lady Susan Hussey si sono incontrate, di nuovo a Buckingham Palace, per un chiarimento e una riconciliazione. La dama di corte si è scusata per il suo comportamento, l’attivista ha accettato le scuse.

Vicenda chiusa definitivamente? Non per Harry e Meghan, che sarebbero “turbati” da quanto accaduto. Il Daily Mail sostiene che ora sarebbero i duchi a pretendere “le scuse” della royal family. Addirittura sembrerebbe che i due non vogliano neppure prendere in considerazione l’idea di partecipare all’incoronazione di re Carlo III, il 6 maggio 2023, se prima non ci sarà stato un “incontro con la royal family” . Il Palazzo reale, dice ancora il tabloid, sarebbe “sconvolto” da una simile richiesta riporta il Sun e, a quanto pare, “rifiuta di rispondere” finché Harry e Meghan non avranno ammesso i loro errori nei confronti dei Windsor.

Scusarsi per cosa?

Non sarebbe del tutto chiaro il collegamento tra la questione Hussey-Fulani e la richiesta dei Sussex. Come riporta il Sunday Times Harry e Meghan considererebbero ipocrita il comportamento del Palazzo, che avrebbe preteso le pubbliche scuse di Lady Hussey, ma continuerebbe a negarle a loro. Sembrerebbe quasi che i duchi abbiano preso la classica “palla al balzo” per sferrare un nuovo attacco contro la corte e provocarne una reazione.

Come se volessero scardinare a tutti costi il muro di apparente indifferenza della famiglia reale, che ha lasciato cadere nel silenzio più profondo tutte le accuse espresse nel documentario Netflix. Al Sun un insider ha detto: “Il Re non vuole essere coinvolto in un botto e risposta pubblico” , mentre un altro ha ribattuto: “Chi si scusa per cosa?”.