"Ho avuto due tumori maligni". Il racconto choc di Raimondo Todaro

A pochi giorni dal ritorno in tv nelle vesti di docente di ballo nella scuola di Amici di Maria De Filippi, Raimondo Todaro è stato ospite di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin il ballerino ha parlato della sua storia d'amore con Francesca Tocca e del suo lavoro, ma soprattutto ha rivelato di avere avuto un grave problema di salute di cui pochi sapevano: " Ho avuto due tumori maligni ".

Era il 2020, quando la pandemia era già scoppiata e lui era per la prima volta dietro il banco degli insegnanti del talent di Canale 5. " Mi sono sottoposto a un normale intervento per l'appendicite, ma in sala operatoria sono rimasto quattro ore", ha raccontato Raimondo Todaro, spiegando: "L'appendice aveva bucato una parte di intestino, quindi hanno dovuto rimuovere un pezzo di intestino e ricucire. E da lì ho iniziato una serie di controlli di routine ". Ma è proprio grazie agli accertamenti che il danzatore ha scoperto di avere due tumori.

La drammatica diagnosi

Amici era in pieno svolgimento e Todaro preparava gli allievi quotidianamente, quando è arrivata la diagnosi più atroce. " Stavo entrando in salata prove con Lorella Cuccarini e la maestra Celentano quando mi è arrivata una telefonata, nella quale mi dicevano che avevano trovato due tumori maligni ". Da quel momento la vita del ballerino è cambiata radicalmente: due interventi in appena nove mesi, le cure e il lavoro ad Amici, come se niente gli stesse accadendo. " Mi operavo e tornavo ad Amici come se niente fosse e questo è stata la mia fortuna, perché lavorando non pensavo. Ma fisicamente ero a pezzi, però cercavo di sorridere. Non volevo che mi trattassero in maniera diversa ". Ad Amici in pochi sapevano, mentre il pubblico non si è mai accorto di niente.

La figlia e le paure