La stoccata di Todaro a Milly Carlucci: "Quasi ti dice che mutande metterti"

Le ultime dichiarazioni rilasciate da Raimondo Todaro su Milly Carlucci e Maria De Filippi rischiano di scatenare una nuova polemica. Quando il ballerino disse addio a Ballando con le stelle per entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi nelle vesti di insegnante, il passaggio non fu proprio indolore e tra Todaro e la Carlucci ci furono scintille. Ora, a distanza di un anno, potrebbe ripresentarsi una situazione simile per colpa di un'intervista rilasciata dal danzatore catanese.

Raimondo Todaro è stato infatti ospite di Lorella Cuccarini nel format "Un caffé con..." in streaming su Youtube. Il ballerino ha parlato della sua infanzia e degli esordi nel mondo del ballo, ma quando è arrivato ai fatti più recenti - cioè il suo passaggio dalla Rai con Milly Carlucci a Mediaset alla corte di Maria De Filippi - la situazione si è fatta più spinosa. " Milly mi ha cresciuto, non posso non avere un bel ricordo, tutto quello che so fare lo devo a lei, a Ballando, a tutta la famiglia della Rai, per me è stata come una madre ", ha dichiarato Todaro, mostrando gratitudine alla presentatrice di viale Mazzini.

Ma lui stesso ha dichiarato che l'addio non è stato consensuale: " Quando abbiamo chiuso i rapporti non li abbiamo chiusi benissimo, di questo mi dispiace. Però io sono con la coscienza a postissimo, so che lei sa, quindi mi basta quello ". E poi ha messo a confronto Maria e Milly e quest'ultima non ne è uscita nel migliore dei modi: " Milly è come Maria, sono stacanoviste. Hanno in comune la passione per il lavoro che fanno. Lo farebbero pure gratis. Si vede proprio. La differenza sostanziale è che Milly è una che vuole avere il controllo su tutto. Passa in sala parrucco a vedere i capelli di tutti e quasi quasi ti dice che mutande metterti. Mentre Maria ti dà molta carta bianca. Non è mai venuta a dirmi 'fai così'" .