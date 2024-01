L'aorta ombelicale, la macchia e la malattia: così è cambiata la vita di Costantino Vitagliano

"La mia vita è cambiata dalla sera alla mattina. Ho perso dodici chili in due settimane e ho pensato: 'Sto morendo e non me lo vogliono dire'". Costantino Vitagliano ha parlato per la prima volta della malattia rara che gli è stata diagnosticata un mese fa. Lo ha fatto rilasciando una lunga intervista a Silvia Toffanin nella puntata domenicale di Verissimo, dove ha ripercorso le ultime difficili settimane.

Il tronista più famoso d'Italia è stato ricoverato in ospedale un mese a causa di una malattia rara, alla quale solo di recente i medici hanno saputo dare un nome. Sui social network - dove Costantino aggiornava quotidianamente i suoi fan - Vitagliano non ha mai fornito spiegazioni dettagliate sulle sue condizioni e sulla malattia, scegliendo di parlarne apertamente solo a Verissimo.

L'esordio della malattia

"Mi ero rotto il tendine di una mano giocando con mia figlia. Avevo la stecca da alcune settimane e il mio dottore mi disse di andare in pronto soccorso per valutare la guarigione", ha rivelato Costantino Vitagliano, proseguendo nel suo racconto: "Visto che c'ero gli ho detto che avevo un dolore allo sterno da alcuni giorni, che non mi faceva dormire la notte". A quel punto i medici hanno ritenuto opportuno fare un'ecografia e la risposta è stata scioccante: "Hanno trovato una macchia sull'aorta ombelicale. Senza farmi capire niente di quello che stava succedendo mi hanno ricoverato d'urgenza e sono andato nel panico". Costantino è stato ricoverato ventinove giorni nel reparto di chirurgia tumorale pensando di avere un cancro. "Essere ricoverato in quel reparto mi ha fatto rivivere ricordi terribile vissuti con mia madre (morta per un tumore, ndr)", ha raccontato Vitagliano, aggiungendo: "Ero sotto morfina per fare passare i dolori e ho fatto tantissimi esami senza sapere cosa avessi ma pensando fosse un tumore. Ho pensa di strapparmi tutto e andare via e dire: 'Okay muoio ma muoio da leone'".

La diagnosi e le cure

Dopo quattro settimane di esami i medici sono riusciti a diagnosticare la sua malattia: "Non è un tumore ma una malattia rara autoimmune. Devo stare completamente a riposo perché questa massa ingrandisce l'aorta e mi fa essere in pericolo costantemente". L'ex tronista di Uomini e donne ha confessato di vivere in un costante stato di ansia per la sua condizione: "Sono sotto farmaci dalla 8 di mattina ma una vera e propria terapia non esiste essendo la mia una malattia rara. I medici vanno per tentativi, assumo dosi da cavallo di cortisone che mi dà picchi di euforia e down incredibili e dal pomeriggio ho mal di testa". Visibilmente dimagrito e stanco, Costa si è lasciato vincere dall'emozione in più di un'occasione durante l'intervista, mostrando una fragilità che i suoi fan non avevano mai visto.

Come sta Costantino Vitagliano

"Da un momento all'altro mi si è spento l'interruttore e mi sono ritrovato in un'alta vita", ha ammesso Vitagliano, dicendosi stanco e mostrandosi molto abbattuto. "In tutto questo devo cercare di stare calmo e evitare gli sbalzi di pressione. La malattia mi impone di stare tranquillo ma in realtà sono in ansia e sono stressato". Dallo scorso novembre la sua vita è cambiata all'improvviso e lui ora sente di essere un altro uomo: "Queste cose che ti cambiano profondamente. A 49 anni non pensavo... Non sono più quello di prima, non ho l'energia e la grinta di prima". A dargli la forza oggi è sua figlia e i suoi amici, quelli di una vita, che rimangono al suo fianco e lo sostengono in questo difficile momento.