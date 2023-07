"120 sterline per l'acqua di rubinetto". Il food blogger contro Gordon Ramsay

Il Lucky Cat in King Street, il nuovo ristorante fusion aperto da Gordon Ramsay a Manchester, colleziona la sua prima stroncatura a pochi giorni dall'inaugurazione. Dopo la prima serata da tutto esaurito, il locale si è svuotato e il critico del Manchester Evening News, Ben Arnold, ha bocciato la cena dal conto salatissimo: " Sono appena uscito da un ristorante dove ho pagato 120 sterline per cena. Mangiavo da solo, bevevo l'acqua del rubinetto e evitavo persino alcuni dei piatti più costosi. Non sono impazzito. Ed erano ancora 120 sterline".

Il food blogger, famoso per le recensioni ai locali di Manchester, ha promosso a pieni voti la qualità del cibo ("eccellente") ma non le porzioni giudicate "ridicole" e i prezzi, ben oltre le aspettative. Sul menu del Lucky Cat di Ramsay un'aragosta arrosto costa 86 sterline e il controfiletto wagyu 90 sterline. " Solo leggerlo fa sudare freddo ", ha ironizzato il critico culinario, ma anche tenendosi alla larga dai piatti più costosi, il conto non è sceso considerando che Arnold non ha bevuto altro che "acqua di rubinetto".

La recensione negativa di Ben Arnold

L'intera recensione del food blogger inglese è stata basata sulla domanda chiave: " Il punto è ne vale la pena?". E a giudicare dai costi e dalle mini-porzioni, la risposta è no. "Le capesante sono a malapena plurali. Ce ne sono due, uno è un po' piccolo e costa 27 sterline per il piatto", scrive l'uomo, proseguendo: "La costola corta è un taglio economico ma nel piatto ci ne sono tre fette, che costano quasi 40 sterline. Un po' irritante" .