"Ho paura a girare per Milano". Lo sfogo di Bianca Atzei dopo il furto dell'auto

" Ho sempre più paura ad uscire di casa ". Con queste parole Bianca Atzei è tornata sui social network dopo avere subito il furto dell'auto, mentre si trovava in un negozio in zona City Life in pieno giorno. La brutta avventura si è fortunatamente risolta con il ritrovamento dell'auto, ma la vicenda ha comunque lasciato l'amaro in bocca all'artista, che oggi vive in un perenne stato di ansia per l'ondata di criminalità che sta interessando Milano e dintorni.

Il furto e la denuncia

Tutto è cominciato giovedì intorno alle ore 13. A bordo della Volvo del compagno, Stefano Corti, Bianca Atzei si è recata in zona City Life per delle commissioni. La cantante ha posteggiato l'auto nei pressi del negozio ma si è allontanata lasciando la vettura aperta e l'auto è stata rubata. La scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza di uno dei negozi, che si affacciano sulla strada, e il filmato è stato condiviso su Instagram dalla "iena" Corti, che ha denunciato il furto sul web nel disperato tentativo di ritrovare il mezzo.

L'inviato de Le Iene ha pubblicato su Instagram anche alcuni fermo immagine del volto del ladro per cercare di ottenere informazioni utili a rintracciare lui e la vettura, ma alla fine il mezzo è stato rintracciato grazie a un’applicazione di geolocalizzazione, installata dalla Volvo su tutte le sue vetture. Nella tarda serata l'auto di Stefano Corti e Bianca Atzei è stata ritrovata dalla polizia locale in viale Espinasse, ma questo non ha placato la paura della cantante e del compagno.

Le parole di Corti e Bianca Atzei