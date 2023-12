"I bambini da soli...". Wanda Nara confessa la sua grande paura

Parteciperà alla finalissima di Ballando con le Stelle dove fa parte delle ristrette coppie favorite per la vittoria finale e proprio nel corso della popolare trasmissione Icardi e i figli le hanno fatto una sorpresa: Wanda Nara prova a ritrovare il sorriso dopo la terribile notizia estiva con la diagnosi di leucemia e l'inizio delle cure ma la sua mente va, inevitabilmente, a quale potrà essere il suo futuro e il timore per i suoi figli. Ospite di Mara Venier a Domenica In, la showgirl argentina ha mostrato il suo lato più fragile e inedito di fronte alle telecamere.

" Ho accettato di partecipare a Ballando anche per la mia testa, per pensare ad altro ", ha confessato, spiegando che il ballo e le lezioni che fa con il suo ballerino, Pasquale La Rocca, la tengono costantemente impegnata sui passi, sui movimenti da fare così da allontanare, per alcuni momenti, lo spettro costante della malattia. " Non voglio pensarci, mi fido dei miei medici argentini che mi seguono ", ha aggiunto. Alla precisa domanda della Venier se ha paura e se teme qualcosa, Wanda Nara ha pensato subito alla famiglia. " Quando sei mamma, l'unica paura che hai è lasciare i bambini da soli".

Madre di cinque figli, ha raccontato alla padrona di casa anche la paura in cui si è sottoposta a un parto cesareo lasciando fuori i suoi figli. " Piangevo e piangevo, entravo in sala operatoria organizzando tutto come se fosse il mio ultimi giorno " dando le indicazioni alla madre e alla sorella su come comportarsi nel caso in cui non ce l'avesse fatta. " Ma è solo un cesareo mi diceva il ginecologo, ne faccio dieci al giorno. Io, però, volevo stare tranquilla", ricordando che prima dell'ultimo parto, il quinto, considerato un po' rischioso, aveva lasciato detto tutto ciò che avrebbero dovuto fare " fino ai 21 anni. È stata questa la mia paura più grande, quando ho saputo. Adesso sono ancora piccoli, hanno bisogno di me ".