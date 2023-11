"Mauro mi ha proposto di sposarci di nuovo". La rivelazione di Wanda Nara su Icardi

Wanda Nara e Mauro Icardipronunceranno presto il secondo "sì". A dieci anni di distanza dalle prime nozze, la coppia ha deciso di promettersi eterno amore per la seconda volta. A confessarlo è stata la showgirl argentina, che oggi è impegnata in tv a Ballando con le stelle. " Mauro mi ha proposto di sposarci di nuovo ", ha rivelato Wanda al settimanale Gente, raccontando che la malattia, che le è stata recentemente diagnosticata, li ha uniti ancora di più.

La malattia li ha riavvicinati

Dopo una crisi profonda vissuta nel 2022 a causa di un tradimento di Mauro Icardi, la coppia aveva deciso di darsi una seconda possibilità, ma le voci parlavano di un equilibrio incerto. Lo scorso luglio, quando Wanda Nara è finita in ospedale e ha scoperto di avere la leucemia, la malattia li ha riavvicinati e l'argentina ha scoperto di avere al suo fianco un uomo premuroso, pronto a tutto pur di trovare una cura per guarirla. " Sono rimasto chiusa in clinica per quattro giorni, non potevo uscire: solo Mauro entrava a portarmi da mangiare", ha raccontato la Nara a Gente, parlando del compagno: "Lui è stato in grado di realizzare tutto prima di me e si è preso cura di me, mi ha protetto e, allo stesso tempo, si è occupato di portare avanti la routine quotidiana dei bambini mentre mi accompagnava dal medico. Era, ed è, la persona che mi sostiene di più" .

Le seconde nozze