"Ho rischiato la vita per la setticemia". Il racconto choc di Nina Moric

"Sono senza un seno, ma sono viva". Nina Moric è tornata a parlare del dramma vissuto lo scorso maggio quando, a causa di una grave infezione batterica, ha rischiato la vita. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la modella croata ha raccontato il calvario vissuto sei mesi fa quando una diagnosi sbagliata l'ha fatta finire tra la vita e la morte: "Non avevano capito che si trattava di Staphylococcus aureus".

Nina Moric a Verissimo

Dopo due anni di assenza Nina Moric è tornata negli studi di Verissimo per raccontarsi. Visibilmente cambiata rispetto all'ultima apparizione televisiva - avvenuta a Belve alcuni mesi fa - la modella croata ha svelato di vivere un momento felice grazie alla ritrovata sintonia con il figlio Carlos Maria, che non vedeva da oltre un anno. " Ho abbracciato la solitudine. La follia è stata la medicina più bella, mi ha insegnato a non dare nulla per scontato", ha ammesso Nina, parlando poi del figlio: "Era sparito da mesi poi mi ha fatto una sorpresa, è venuto a trovarmi da solo, di sua spontanea volontà e abbiamo trascorso tanto tempo assieme" . A proposito di Carlos la modella ha aggiunto che non soffre di alcun disturbo, come rivelato dal padre Fabrizio Corona, ma che a causa della sua sensibilità " vive momenti di crollo e difficoltà come altri ragazzi della sua età ".

La setticemia e l'intervento d'urgenza

L'ospitata da Silvia Toffanin è stata l'occasione per tornare a parlare del difficile momento vissuto a maggio, quando è stata colpita da un batterio - lo Staphylococcus aureus - che l'ha fatta finire in sepsi. " Non avevano capito che si trattava di questo batterio e mi hanno curata con antibiotici troppo blandi ", ha rivelato la Moric, proseguendo: " Ero a casa da sola, ho chiamato l'ambulanza e durante il tragitto sono svenuta ". All'ospedale Humanitas di Rozzano Nina è arrivata con il seno e il braccio sinistro gonfi dall'infezione: " Stava arrivando al cuore e ai polmoni e mi hanno dovuto operare d'urgenza. Ho rischiato la vita per la setticemia ".