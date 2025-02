I capelli, la cena, Ibiza, l'aborto: la storia d'amore tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese compie 30 anni. L'hair-stylist di Torre Del Grego è diventato famoso grazie alla storia d'amore vissuta con Belen Rodriguez tra il 2020 e il 2021. Oggi Belen e Antonino sono distanti, lui è felice accanto alla nuova compagna, la tatuatrice Ainhoa Foti Rodriguez, mentre l'argentina è tornata da poco single ma a tenerli ancora legati c'è la piccola Luna Marì, nata nel 2021 pochi mesi prima che la coppia si dicesse definitivamente addio.

L'incontro e la cena

Estate 2020. Belen ha da poco lasciato Stefano De Martino per una presunta scappatella del conduttore con Alessia Marcuzzi e decide di scappare a Ibiza con alcuni amici. Prima di partire, però, vuole cambiare il suo look ma nessun parrucchiere è aperto. Ci pensa Patrizia Griffini, la Pettineuse, storica amica dell'argentina ed ex concorrente del Grande Fratello, a fissarle un appuntamento a domicilio e a casa di Belen si presenta Antonino Spinalbese. Tra Belen e l'hair-stylist c'è un colpo di fulmine. Quella sera l'argentina ha organizzato una cena a casa, prima di partire per Ibiza e chiede a Antonino di rimanere e i due flirtano tutta la sera.

La passione a Ibiza

Belen parte per le Baleari come da programma ma invita Antonino a raggiungerla a Ibiza e il parrucchiere di Torre del Grego non si fa pregare. Mentre lei è già in vacanza sull'isola, Spinalbese la raggiunge con un amico e i due si uniscono alla comitiva dell'argentina. Nonostante la giovane età, 25 anni, Antonino si dimostra molto maturo e conquista Belen e la passione li travolge. I paparazzi li sorprendono anche lontano dall'Italia e la rivista Chi pubblica le prime foto della nuova coppia nel numero di fine agosto. La relazione è ormai di dominio pubblico.

L'aborto spontaneo

Fine settembre. Belen e Antonino si frequentano da appena due mesi e l'argentina scopre di essere incinta. " Sono rimasta incinta per sbaglio ", confesserà anni dopo la Rodriguez nello studio di Verissimo, raccontato: " Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati. Purtroppo, dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo ".

La gravidanza e l'annuncio

La perdita del primo bambino fa capire a Antonino e Belen che il desiderio di avere un figlio insieme è fortissimo e un mese dopo l'aborto l'argentina scopre di essere di nuovo incinta. Questa volta per entrambi non è una sorpresa, ma la showgirl mantiene privata la notizia e sceglie di concordare l'uscita dell'esclusiva con Chi, che le dedica la copertina di febbraio 2021. Sulle pagine di Chi Belen Rodriguez annuncia di aspettare un figlio dal compagno: " Sono entrata nel quinto mese di gravidanza. La nostra storia ci ha travolto e volevamo sempre di più e io sono così, non sono una che dice 'Aspettiamo'. Lui sarà un buon padre perché è una persona altruista, dai modi incantevoli, mi ispira fiducia, stabilità. Il sesso non lo sappiamo ancora e anche il nome non lo abbiamo ancora scelto. Ma penso che sia una bimba (ride, ndr), lo sento da quando ho saputo di essere incinta" .

La fuga alle Maldive

Aprile 2021. Belen e Antonino si concedono una romantica vacanza alle Maldive. Belen è in attesa di dare alla luce una bambina, ma la fuga su un'isola dell'Oceano Indiano scatena gli hater dei social che criticano l'argentina per avere scelto di portare il fidanzato nello stesso resort dove era già stata con Corona, De Martino e persino Iannone. Ma la showgirl non si lascia scalfire delle critiche e si gode il suo nuovo amore e la gravidanza pubblicando foto e video della sua fuga alle Maldive.

L'intervista a Verissimo

Maggio 2021. Belen Rodriguez è ospite di Silvia Toffanin e nello studio di Verissimo racconta: " Appena l'ho visto ho pensato wow perché è bellissimo. Poi ho scoperto l'età e ho voluto lasciar perdere. Dopo, quando abbiamo parlato per la prima volta, abbiamo chiacchierato per giorni e mi sembrava di conoscerlo da una vita. Ho capito che l'età non fa la persona. Oltre a essere molto maturo, è molto rispettoso nei confronti di mio figlio. Rispetta tantissimo il ruolo di Stefano. È una persona con dei valori che veramente vedo raramente ". L'amore tra Belen e Antonino sembra profondo e destinato a durare.

La nascita di Luna Marì

Il 12 luglio 2021 in una clinica di Padova nasce Luna Marì Spinalbese. A dare la notizia è Antonino attraverso la sua pagina Instagram, sulla quale pubblica il primo scatto della piccola - nel quale mostra un piedino - e le prime parole a lei dedicate: " Ti conquisterò ogni singolo attimo, perché hai… il profumo di felicità”. Più ironica Belen che nelle storie del suo profilo scrive: "Giornata fortunata! Forza la mia Italia! Ha vinto l'Argentina, ha vinto l'Italia ed è nata Luna! ”.

La prima estate in famiglia

Dopo la nascita di Luna Marì, Belen e Antonino si trasferiscono in una villa a due passi da Rovigo, nell’oasi nel Parco regionale del Delta del Po, per godersi la figlia nella natura e al riparo da occhi indiscreti. Sui social, però, la coppia condivide molti scatti e molti video delle prime settimane di vita della piccola e dalla nuova famiglia. Nessuno si immagina che la crisi tra Antonino e l'argentina è dietro l'angolo.

La profonda crisi

Ottobre 2021. Le riviste di gossip escono con le prime indiscrezioni su una presunta crisi che Antonino e Belen stanno vivendo. Gli esperti di gossip sono tutti uniti nel dire che l'argentina e l'hair-stylist stanno vivendo un periodo complicato. La coppia non si fa più vedere insieme: le ultime foto di Spinalbese con Belen risalgono al compleanno della showgirl, festeggiato il 20 settembre. Secondo gli esperti Antonino non era pronto al grande cambiamento e alle responsabilità che la figlia ha portato.

L'addio definitivo

A dicembre 2021 Antonino e Belen si dicono definitivamente addio. La coppia non fa annunci, semplicemente le loro strade si dividono ma rimangono legati dall'amore per la figlia. I motivi dietro alla fine della loro relazione verranno svelati solo anni dopo. "Con Antonino ci conoscevamo poco, ma io ero molto presa altrimenti non ci avrei mai fatto un figlio con lui" , racconterà Belen a Gente nel 2022, prima di tornare al timone de Le Iene.

Credo che in quel momento ero destinato a Belén, perché altrimenti oggi non avrei una figlia così speciale. Quindi rifarei tutto altre 150 volte. Avevamo un rapporto stupendo ma eravamo in due momenti estremamente diversi della nostra vita. Lei era una donna già soddisfatta, io no

