Ferragnez vicini di Clooney sul lago di Como: quanto costa la nuova villa

Novecento metri quadrati su due piani, un parco, una piscina, una spa oltre a un accesso privato direttamente sul lago. Chiara Ferragni e Fedez si preparano a sbarcare sul lago di Como come nuovi proprietari di una dimora storica attualmente in ristrutturazione. La coppia è stata paparazzata dai fotografi del settimanale Chi mentre visitava la villa insieme a un consulente immobiliare e all'architetto di fiducia dell'influencer, Filippo Fiora, che si sta occupando del progetto di riqualifica.

Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, i Ferragnez avrebbero già concluso l'acquisto della dimora storica il cui valore si aggira " pare, intorno a 5 milioni di euro esclusa la ristrutturazione in corso ". A colpire è il luogo dove si trova l'immobile di prestigio: a picco sul lago di Como e di fronte a un'altra proprietà famosa. " Quella che potrebbe diventare nota come villa Ferragnez si trova davanti a Villa Oleandra, la dimora di George Clooney e Amal Alamuddin ", fa sapere Chi, pubblicando in anteprima le foto della visita alla proprietà che Fedez e Chiara hanno fatto negli scorsi giorni.

" Il lago di Como è il loro posto del cuore", riferisce ancora il settimanale, che spiega: "Da anni sognano di acquistare casa qui e sul lago tornano spesso per il weekend alloggiando nei più esclusivi alberghi della zona ". La compravendita sarebbe già stata ultimata e la conferma arriverebbe dai diretti interessati.

L'annuncio sui social

Da giorni, infatti, Fedez e Chiara Ferragni tengono i fan con il fiato sospeso per un annuncio che verrà fatto dopo il Festival, al quale l'imprenditrice digitale prenderà parte come co-conduttrice. " Dopo Sanremo vi diremo una cosa bella che riguarda la famiglia", avevano detto i Ferragnez, scatenando il chiacchiericcio sulla possibile terza gravidanza dell'influencer. Ma la Ferragni aveva subito smentito: "Non si tratta di questo ".