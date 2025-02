I like, le foto social, il festival di Sanremo: la storia d'amore tra Irama e Giulia De Lellis

Il festival di Sanremo è arrivato alla serata finale. La settimana sanremese ha catalizzato l'attenzione dei media e del pubblico ma, oltre alla musica, si è parlato tanto anche di intrecci sentimentali: Fedez e Achille Lauro e il presunto flirt con Chiara Ferragni ma soprattutto Tony Effe e Irama per l'amore per Giulia De Lellis. Il rapper romano e l'influencer fanno coppia fissa da pochi mesi, ma nel passato di Giulia c'è anche Irama, con il quale l'ex volto di Uomini e Donne ha avuto una relazione tra il 2018 e il 2019.

I messaggi sui social

Giugno 2018. Irama è reduce dalla vittoria di Amici di Maria De Filippi. Il cantante ha trionfato nell'edizione del talent di Canale 5 e in radio il suo singolo "Nera" è un successo. Su Instagram Giulia De Lellis, fresca di rottura con Andrea Damante, condivide alcune storie nelle quali dimostra di apprezzare il brano di Irama e si fa notare dall'artista. Tra i due inizia un fitto scambio di like e messaggi, preludio della scintilla che sta per scoppiare.

Le prime foto insieme

Irama trascorre l'estate girando l'Italia tra concerti e ospitate, mentre Giulia si appresta a debuttare in tv come ospite fissa del programma "Mai dire Talk". Lontano dagli obiettivi dei paparazzi, però, il cantante e l'influencer iniziano a frequentarsi. Ma le prime foto che documentano la loro storia d'amore vengono pubblicate dalla rivista Chi solo a inizio novembre. La coppia viene fotografata dentro a un ristorante mentre si scambia gesti affettuosi e baci infuocati e il gossip esplode sul web.

L'ospitata a Tu si que vales

Una settimana dopo l'uscita del servizio su Chi Irama viene invitato da Maria De Filippi a Tu si que vales per promuovere il suo secondo album "Giovani" e in studio c'è anche Giulia. A dare l'ufficialità alla relazione è proprio Maria che, alla fine dell'esibizione di Irama, commenta: " 1619907 . E le telecamere inquadrano l'influencer nelle prime file tra il pubblico.

La convivenza e gli auguri

Dicembre 2018. Sulle riviste di gossip si parla di un'evoluzione nella relazione tra Irama e Giulia. La stampa da per certo l'inizio di una convivenza. Secondo i beneinformati la coppia sarebbe pronta a fare il grande passo stabilendosi in un appartamento a Milano. Mentre l'indiscrezione prende piede sul web, Giulia dedica al fidanzato un romantico post su Instagram in occasione del suo compleanno: " Se tutti fossero come te, sarebbe un mondo migliore ".

Segnali di crisi

15 gennaio 2019. Giulia festeggia il suo 23esimo compleanno con una festa ma tra i tanti invitati si nota l'assenza di Irama. C'è chi dice che il cantante non abbia deciso di partecipare perché preso dalle prove per il festival di Sanremo, ma c'è chi sospetta una crisi in atto, soprattutto dopo una particolare frase scritta dall'ex corteggiatrice di Uomini e donne. " Grazie, la mia fortuna più grande e certezza siete voi, il resto è un dettaglio in continuo cambiamento ", scrive Giulia sui social condividendo gli scatti della serata e la parola "cambiamento" sembra fare riferimento a Irama.

Il festival di Sanremo

Febbraio 2019. Irama è tra i cantanti in gara di Sanremo 2019 con il brano "La ragazza con il cuore di latta". Nella città dei fiori, però, non si fa vedere Giulia. I sospetti che la crisi sia profonda si insinuano tra i fan della coppia e il gossip è troppo ghiotto per non scatenare la curiosità della stampa. Ma, ospite in collegamento da Sanremo con Caterina Balivo a "Vieni da me", Irama smentisce la crisi: "Siamo molto felici, tra noi va tutto bene ". Il cantante annuncia anche che la fidanzata sarà presente all'Ariston in occasione della finalissima.

L'ultima foto insieme

Dopo la finale di Sanremo Irama e Giulia condividono una foto su Instagram che mette a tacere i rumor sulla presunta crisi. " Non ho vinto Sanremo ma vinto Giulia tutti i giorni. La mia vittoria sei tu ", scrive Irama su social, pubblicando la foto in cui tiene in braccio la fidanzata e la bacia. La coppia sembra vivere un momento sereno, ma in realtà la rottura è dietro l'angolo.

L'addio ufficiale

A inizio marzo il cantante pubblica una storia Instagram, nella quale annuncia la rottura con Giulia. "La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo. Siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme", scrive Irama, proseguendo: "Spero che questa comunicazione serva a far cessare i continui pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all’estero. Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni ".

Giulia invece preferisce chiudersi nel silenzio.

Irama e Giulia De Lellis oggi

Sebbene le loro strade si siano separate, Irama e Giulia sono rimasti in buoni rapporti. Oggi l'influencer è fidanzata con il rapper Tony Effe, mentre Irama risulta single.