I messaggini e la chat "segreta": cosa c'è dietro il ritorno di fiamma di De Lellis e Damante

I Damellis si sono davvero riavvicinati? Stando alle indiscrezioni che circolano da giorni, sembrerebbe di sì. Giulia De Lellis e Andrea Damante sono stati beccati insieme in una discoteca di Milano: lui era stato chiamato come dj della serata, lei era ospite del festeggiato (l'agente Pietro Tavallini) e le voci si sono subito rincorse. " A volte ritornano ", ha titolato il settimanale Chi dando speranza ai fan della coppia, che ancora auspicano una reunion.

A fornire ulteriori dettagli su quanto avvenuto nella notte milanese è stato il chirurgo estetico e ex gieffino, Giacomo Urtis, che a Fanpage.it ha rivelato: " So che Damante e De Lellis sono molto amici. Ero all'entrata e ho visto entrare prima Andrea Damante e, circa mezz'ora dopo, Giulia De Lellis. Non sono arrivati insieme mano nella mano e non li ho visti in atteggiamenti intimi ". Ma c'è chi è pronto a scommettere che i due non si sarebbero ignorati nel corso della serata.

La chat "segreta" tra Giulia e Andrea

L'attenzione, però, è tutta puntata sulla chat tra i Damellis. I due ex compagni si sarebbero scambiati una serie di messaggini segreti - alle spalle dei rispettivi compagni - e questo avrebbe scatenato la gelosia della fidanzata di Andrea, Elisa Visari, tanto da portare la coppia alla definitiva rottura. La voce arriva dal settimanale Chi: "Come è andata? Il caro vecchio cellulare lasciato incustodito, i messaggini trovati per caso (certo, per caso), la scenata di lei che però non accenna ad andarsene sbattendo la porta. E lui che la invita fuori (e no, non come lei vorrebbe) ".