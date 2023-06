I social, le nozze, i figli: Valerio Scanu si sposa con Luigi Calcara

La data c'è: giovedì 7 settembre. La location anche, Roma. Manca solo l'officiante della cerimonia civile (" Un'amica che ancora non lo sa "). Sono solo alcuni dettagli del matrimonio con Luigi Calcara, che Valerio Scanu ha rivelato al Corriere nel corso dell'ultima intervista.

Le nozze erano nell'aria, ma mancavano le partecipazioni, quelle che rendono concreto e reale l'evento oltre le promesse. Queste c'erano state lo scorso novembre, in occasione del compleanno di Calcara, quando Scanu si era inginocchiato di fronte al compagno Luigi con un anello di fidanzamento e la richiesta ufficiale: " Vuoi sposarmi? ". La risposta (sì) aveva commosso gli amici e i fan del cantautore sardo nato nella scuola di Amici (e il video era diventato virale sui social network) e ora il sogno della coppia si realizzerà il prossimo 7 settembre. Una data speciale per Valerio Scanu: " È il giorno del compleanno di mio padre Tonino, mancato l’antivigilia di Natale del 2020 per il Covid: aveva 62 anni, faceva il muratore ".

L'approccio su Instagram poi la proposta

L'amore tra Scanu e Luigi Calcara dura da tre anni, da quando Luigi commentò una foto Instagram di Valerio dando il via alla relazione. " Era luglio 2020 e lui commentò una mia foto su Instagram. Il giorno stesso ci siamo incontrati e da lì è cominciata la relazione ", ha raccontato il cantante parlando della sorpresa fatta al compagno due anni dopo: " Dopo la proposta, Luigi pensava che ci saremmo sposati nel 2024, con calma, non aveva capito che intendevo farlo subito!" . E subito sono cominciati i preparativi delle nozze con oltre duecento invitati, la scelta del luogo del ricevimento e dei testimoni. A due mesi di distanza dal matrimonio manca solo la scelta sulla destinazione del viaggio di nozze (" Un posto caldo ").

Il futuro insieme e i figli