"Mi piace ma non ho aspettative". Elodie conferma il flirt con Iannone

Hanno trascorso buona parte delle vacanze estive insieme tra Sardegna, Puglia e Svizzera, alimentando il gossip su una possibile relazione. E ora, con l'arrivo di settembre, Elodie e Andrea Iannone sono usciti allo scoperto. "E' una persona che mi piace", ha rivelato la cantante nell'ultima intervista rilasciata alla rivista Vanity Fair.

In occasione della presentazione alla Mostra di Venezia della pellicola cinematografica "Ti mangio in cuore", della quale è protagonista, Elodie ha rilasciato un'ampia intervista al settimanale Vanity Fair, parlando della sua gioventù, dove la cannabis era l'unico rimedio per " sedare rabbia e emozioni" . Nella lunga chiacchierata l'artista entra in un campo lontano dal suo, quello politico, per criticare la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Ma la polemica ha sporcato il suo debutto al Lido di Venezia, facendola finire al centro delle critiche.

Meglio parlare di Andrea Iannone, il campione di motociclismo con il quale ha vissuto un'estate intensa. Elodie conferma che tra lei e lo sportivo sta nascendo qualcosa, ma per parlare di futuro è ancora troppo presto. " È una persona che mi piace, ma in questa fase non credo ci siano aspettative né da una parte né dall’altra. Se dovesse fiorire, fiorirà. Ma non è il momento di parlarne ", dichiara mettendo le mani avanti. Ma la frequentazione intanto si è fatta assidua, visto che Elodie è stata sorpresa di recente (e in più di una occasione) a Lugano, dove vive Iannone.

A farli conoscere sarebbero stati Diletta Leotta e il nuovo fidanzato, Giacomo Cavalli, con i quali hanno passato le vacanze estive tra le acque della Puglia e quelle sarde. La coppia è stata pizzicata più volte insieme, anche in teneri atteggiamenti, ma fino a oggi né Elodie né Iannone avevano confermato il flirt. Lui, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, sembra essere decisamente preso dalla cantante romana; lei è reduce dalla fine di una tormentata storia con il rapper Marracash. Ma viste le recenti dichiarazioni, sembra averlo già dimenticato.