Chiara Nasti è diventata mamma: prima foto social del figlio

A poche ore dalla nascita Thiago Zaccagni è già social. Il figlio di Chiara Nasti è venuto alla luce nelle scorse ore e l'influencer partenopea ha annunciato di avere partorito con un post Instagram. " Benvenuto amore di mamma e papà. Ti amiamo da morire ", ha scritto la Nasti sulla sua pagina social, condividendo le prime foto del piccolo in braccio al papà, Mattia Zaccagni.

L'arrivo del bambino era previsto in questi giorni. Chiara Nasti aveva confermato che il termine della gravidanza era vicino e ogni giorno poteva essere quello giusto per abbracciare il figlio, nato dalla relazione con il calciatore della Lazio, Mattia Zaccagni. Nelle ultime ore l'influencer non aveva pubblicato molti contenuti sul suo account Instagram e questo aveva insospettito i suoi follower. Ma il post condiviso dal calciatore laziale poche ore fa ha svelato la nascita: " 16/11/2022 Sei una forza della natura, sei stata incredibile amore mio! Benvenuto piccolo Thiago sei la gioia più grande della nostra vita, mamma e papá ti amano tanto ".

Poco dopo anche Chiara Nasti ha condiviso le prime immagini del neonato e le foto, come era prevedibile, hanno riscosso l'affetto di fan e volti noti. Da Giulia De Lellis a Taylor Mega, da Ciro Immobile a Briga, sono tanti i personaggi che hanno lasciato un commento per il piccolo e i neo-genitori. Ma non sono mancati, neppure in questo giorno felice, gli hater che sono tornati a punzecchiare l'influencer napoletana sul suo flirt con Zaniolo, sostenendo che il figlio sia dell'attaccante giallorosso.

Uno dei tanti gossip e delle polemiche, che si sono susseguite nel corso dei nove mesi di gestazione della 24enne. Sin dall'annuncio della sua gravidanza, infatti, Chiara Nasti è finita al centro di molte critiche prima per il gender reveal allo stadio Olimpico poi per la sua forma fisica nonostante fosse incinta fino agli abiti premaman. Insomma, attacchi su attacchi che non hanno reso facile questo periodo oggi conclusosi nel migliore dei modi. E l'arrivo di Thiago Zaccagni è stato festeggiato anche dalla società Lazio, che sui suoi canali social ha dato il benvenuto ufficiale al nuovo tifoso.