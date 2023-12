"Qui spesso". Spuntano i testimoni su Ilary Blasi e il presunto amante

Nella serie "Unica", il docufilm di Ilary Blasi su Netflix, tutto ruota attorno a un caffè. "Uno solo", ha ribadito più volte la conduttrice nel racconto fatto sulla fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Secondo le ultime indiscrezioni, però, di caffè ce ne sarebbero stati più di uno tra la Blasi e l'uomo misterioso, il cui nome nel docufilm non viene mai fatto. La testimonianza arriva da alcuni camerieri, che hanno servito i famosi caffè alla coppia proprio a Milano, a due passi dalla stazione; luogo citato dalla stessa Blasi nel suo docufilm.

Chi è l'uomo del caffè con Ilary Blasi

A svelare l'identità del giovane ci aveva già pensato - un anno fa - Fabrizio Corona. Mentre Totti e Ilary si preparavano a darsi battaglia in tribunale per la causa di divorzio, l'ex re dei paparazzi aveva rivelato il nome del presunto amante della conduttrice dell'Isola dei Famosi: Cristiano Iovino. Influencer con la passione per i viaggi, i tatuaggi e la Lazio, Iovino era finito al centro del gossip più caldo del momento e gli inviati di "Non è l'Arena" avevano provato a intervistarlo - senza successo però - per ottenere conferme sulla presunta relazione con Ilary. L'uomo era rimasto in silenzio ma attraverso i suoi avvocati aveva fatto sapere di essere estraneo ai fatti, parlando di "ricostruzioni false e strumentali". E a quel punto uscì fuori un secondo nome, quello di Alessio La Padula, che smentì a sua volta ogni coinvolgimento.

La testimonianza dei camerieri