"Ora c'è Bastian". Ilary beccata con un imprenditore tedesco

I tedeschi conquistano le italiane. Dopo Diletta Leotta (che ormai fa coppia fissa con il portiere teutonico Loris Karius) anche Ilary Blasi si è lasciata sedurre dal fascino del "vichingo". Così il settimanale Chi ha ribattezzato la nuova fiamma della conduttrice dell'Isola dei famosi, pizzicata dai paparazzi di Alfonso Signorini in compagnia del misterioso Bastian, imprenditore di Francoforte.

Le immagini pubblicate nel servizio esclusivo della rivista Chi (in edicola mercoledì 30 novembre) non lasciano spazio alle interpretazioni. Ilary Blasi è stata sorpresa all'aeroporto di Zurigo mentre saluta appassionatamente l'uomo con il quale ha trascorso un weekend romantico in un esclusivo resort sulle Alpi svizzere. Baci e abbracci lasciano pochi dubbi sull'intimità tra Ilary e il fantomatico Bastian, del quale non si sa quasi niente.

" È un imprenditore tedesco, ha un fisico possente e vive a Francoforte ", riferisce il settimanale pubblicando gli scatti della fuga romantica che la Blasi e Bastian si sono concessi negli scorsi giorni, cioè dopo il rientro della showgirl da New York. La conduttrice sembra dunque avere voltato definitivamente pagina a cinque mesi dall'addio al Pupone. Mentre lui non ha perso tempo a ufficializzare la nuova relazione con Noemi Bocchi (cominciata quando il matrimonio era ancora saldo agli occhi del pubblico), Ilary ha preferito attendere l'uomo giusto oltre che i tempi giusti per poter ricominciare a vivere lontano da Francesco, al cui fianco ha trascorso vent'anni.