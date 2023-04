"Sfruttano la mia immagine". Mara Venier dichiara guerra ai truffatori

Le truffe online sono all'ordine del giorno e sempre più spesso i volti noti finiscono per ritrovarsi, a loro insaputa, testimonial di questo o di quel prodotto. L'immagine dei vip viene sfruttata per attirare possibili acquirenti senza che loro ne sappiano niente né percepiscano compensi per la pubblicità, che è quasi sempre ingannevole. L'ultima a essere finita nella rete è Mara Venier, la quale ha deciso di passare alle vie legali per difendere la sua immagine e la sua credibilità.

Le Iene se ne erano occupate quattro anni fa. Nel 2019 Andrea Agresti aveva realizzato un servizio sui vip testimonal inconsapevoli della truffa delle pubblicità ed era emerso che molti personaggi - come Rocco Siffredi, Milly Carlucci, Jovanotti e persino la Regina Elisabetta - erano stati usati come testimonial di prodotti a loro insaputa. L'inganno non si è mai fermato e pochi giorni fa è stata l'immagine di Mara Venier a essere sfruttata per promuovere prodotti di dubbia provenienza. " Creme curative, creme estetiche e addirittura investimenti patrimoniali ", ha fatto sapere l'avvocato Giorgio Assumma, che è stato incaricato dalla presentatrice veneziana di procedere legalmente.

La denuncia di Mara Venier

Mara Venier ha deciso di avviare una serie di azioni legali in sede civile contro la diffusione di messaggi pubblicitari di prodotti di vario genere, che usano illegalmente la sua immagine e "contro tutte le piattaforme online che diffondono messaggi pubblicitari riconducibili a soggetti difficilmente rintracciabili o perseguibili ". L'azione mira a punire non solo i truffatori ma anche chi veicola e promuove le pubblicità ingannevoli. La nota stampa diffusa dal legale della conduttrice parla di procedimenti civili che andranno a individuare non solo gli autori delle pubblicità-truffa ma anche a punire " direttamente le piattaforme online che omettono di controllare preventivamente la liceità e l'autenticità di tali messaggi, i quali vengono caricati sui loro rispettivi siti, e, quindi, diffusi a milioni di fruitori dei quali viene sfruttata la credulità ".