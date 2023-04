"Denunciare non serve". Sandra Milo choc sulla violenza sulle donne, l'ira della Venier

Nell'ultima puntata di Domenica In Sandra Milo ha fatto arrabbiare Mara Venier. La conduttrice stava intervistando la sua ospite tra aneddoti legati alla carriera e vita privata ma, quando l'attrice ha ricordato un momento difficile della relazione con Moris Ergas, la situazione si è decisamente scaldata per la visione opposta delle due sul tema della violenza sulle donne.

Le parole di Sandra Milo

L'intervista stava procedendo nel migliore dei modi. Sandra Milo, prima ospite del pomeriggio di Rai Uno, stava parlando degli esordi nel mondo del cinema ma parlando di un suo ex compagno, il produttore Mors Ergas, ha ricordato un episodio legato alla gelosia dell'uomo. " Ho preso tante di quelle botte in vita mia ", ha rivelato l'artista, spiegando: " Stavo girando un film, il mio primo marito entrò in roulotte e pensava fossi l'amante di Enrico Maria Salerno. In un momento di follia mi buttò a terra e mi prese a calci in testa ". Quell'episodio, già raccontato in precedenza, costò a Sandra Milo la perdita dell'udito all'orecchio sinistro e le compromise il destro. A quel punto, la Venier ha posto la domanda che in molti avrebbero fatto alla Milo, cioè se avesse denunciato Ergas per quella violenza e la risposta dell'attrice ha scatenato la polemica.

Il battibecco avvenuto in studio