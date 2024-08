Incendio Monte Mario, Patrizia Pellegrino tra gli sfollati: "Ansia e paura"

Ascolta ora 00:00 00:00

Il vasto incendio di Monte Mario, che ha colpito la zona di Prati a Roma intorno alle ore 14 di mercoledì 31 luglio, ha costretto la Protezione Civile e i vigili del fuoco a far evacuare migliaia di persone che vivono e lavorano nel quartiere. Tra gli sfollati anche la showgirl Patrizia Pellegrino, che attraverso il proprio profilo Instagram ha documentato passo passo cosa è accaduto in zona Prati durante il vasto incendio, che è stato fortunatamente domato prima del tramonto.

Il racconto della Pellegrino: "Ho paura"

Ex concorrente del Grande Fratello 2021, la showgirl ha ripreso le concitate fasi di evacuazione iniziate poco dopo l'ora di pranzo, quando lei stava rientrando a casa dopo un impegno di lavoro. "Sono preoccupatissima. Vicino a casa mia c'è un incendio. La situazione è terribile". Una volta giunta nei pressi della sua abitazione Patrizia Pellegrino ha fatto sapere di essere bloccata in strada, impossibilitata a entrare nel suo appartamento per motivi di sicurezza. "L'incendio è enorme, gigantesco ha preso tutta la collina di Monte Verde, dove io vado a passeggio con il mio cane. C'è la polizia ovunque e non mi fanno tornare a casa. Sono tanto spaventata", ha detto nei suoi video social la Pellegrino, mostrando le immagini di ciò che stava accadendo tra sirene, elicotteri dei vigili del fuoco e la coltre di fumo densa sopra la testa.

L'incendio, gli sfollati, il rientro a casa

Dopo avere documentato le prime fasi dell'incendio, Patrizia Pellegrino si è mostrata più serena parlando dell'allarme rientrato: "Sono sfollata per strada insieme alle mie vicine di casa ma stiamo aspettando di rientrare perché pare che l'incendio sia quasi domato. Speriamo bene, mi sono spaventata da morire. Purtroppo, oggi c'è molto vento e le fiamme vanno su e giù. La montagna intorno a noi è tutta bruciata e non c'è più niente. Ho parlato con il Sindaco e mi ha rassicurato che tra poco ci fanno rientrare nelle nostre case". Poi la showgirl ha proseguito, parlando degli ingenti danni che l'incendio ha provocato: "Purtroppo, il verde che circondava la montagna non c’è più. Siamo rimasti senza il parco che proteggeva il nostro appartamento". Una volta rientrata nella sua abitazione, la Pellegrino ha mostrato i residui della cenere sul terrazzo e ha tranquillizzato i suoi fan: "Non è successo niente di grave, a parte tanta polvere.

L’importante è che siamo vivi, stiamo bene e che la casa non è bruciata". Tra gli evacuati della zona anche i dipendenti Rai e i conduttori de "La vita in diretta Estate", Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo, che hanno documentato l'accaduto su Instagram.