Verissimo, incidente hot per Francesca Cipriani: cosa è successo

L'ospitata di Francesca Cipriani e del marito a Verissimo ha lasciato il segno. Sui social non si parla d'altro che della confessione piccante fatta dal neo sposo Alessandro Rossi, che la prima notte di nozze avrebbe voluto consumare ma si è ritrovato la compagna addormentata nonostante lui fosse " carico duro ". Da ore, però, si parla anche di un altro dettaglio inizialmente sfuggito ai telespettatori, ma non all'occhio indiscreto di Striscia la notizia.

Domenica scorsa la Cipriani e il marito sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. La coppia si è presentata in studio con gli stessi abiti nuziali indossati nel giorno del sì e ha raccontato le nozze tra dettagli e episodi ironici. È qui che Alessandro si è reso protagonista dell'uscita piccante sulla prima notte di nozze finita in bianco, facendo arrabbiare la moglie.

Alla fine dell'intervista a catturare la scena è stata, però, la Cipriani. Dopo avere salutato il pubblico e la conduttrice, la showgirl si è alzata dalla poltrona e ha sollevato leggermente l'abito da sposa, ma dal vertiginoso spacco laterale si è potuto notare che l'ex Pupa non indossava la biancheria intima. O almeno questo è quello che sembra dalle immagini che, come era prevedibile, sono diventate subito virali sul web. Un po' come era successo a Belen Rodriguez a Sanremo quando mostrò a tutti la famosa "farfallina".

L'episodio non poteva certo passare inosservato da chi, come Striscia la notizia, fa il pelo e il contropelo alla televisione italiana. Enzo Iacchetti e Ezio Greggio hanno portato così all'attenzione del pubblico il filmato incriminato e non hanno perso l'occasione per ironizzare sull'accaduto: " Avete notato nulla? Francesca nell'alzarsi ha lasciato intravedere...insomma la sua Sharon Stone. O forse no? La Cipriani le mutande ce le ha sicuramente. Sì, ma a casa ".

Il video è stato condiviso sui canali social del popolare programma di Canale 5 con un divertente sondaggio, che ha diviso il popolo del web tra chi sostiene che l'intimo fosse color carne e chi che l'effetto ottico delle luci dello studio abbia giocato un brutto scherzo a molti. E alla fine tutto giova alla Cipriani, che continua a fare parlare di sé.