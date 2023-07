"È incinta". Dopo i rumor, Federica Pellegrini conferma la gravidanza?

Indizi, prove, voci di corridoio. Mettiamoci un po' di tutto e la notizia della gravidanza di Federica Pellegrini sembra diventare qualcosa di più di un semplice pettegolezzo. L'indiscrezione lanciata dal sito Dagospia nelle scorse ore, infatti, sembra essere stata involontariamente confermata dalla stessa Federica con una storia Instagram, che ha letteralmente scatenato i fan.

Le voci sulla presunta gravidanza

Meno di ventiquattro ore fa l'irriverente sito di Roberto D'Agostino ha spifferato che Federica Pellegrini sarebbe in dolce attesa. Le foto condivise dalla Divina su Instagram, che la immortalano nelle azzurre acque dell'isola di Palmarola, hanno scatenato il chiacchiericcio. La pancetta sfoggiata dalla sportiva nonostante la posa semisdraiata ha alimentato l'indiscrezione di una possibile gravidanza e persino i follower della campionessa di nuoto si sono scatenati: " Pancetta sospetta, bebè in arrivo?!", "Fede devi dirci qualcosa?". Ma dalla bocca di Federica Pellegrini non sono arrivate né conferme né smentite e Dagospia non ha fatto altro che alimentare i rumor.

La strana Storia della Pellegrini

Poche ore fa, però, la sportiva ha condiviso con i suoi seguaci una strana Storia su Instagram, che ha dato adito a nuovi pettegolezzi, quasi a confermare le voci sulla gravidanza. Nell'immagine condivisa sul web si vede una tazza di caffè e un messaggio scritto da Matteo Giunta, marito della Divina, sul tovagliolo: " Amori miei buongiorno, torno presto ". La forma al plurale utilizzata dall'allenatore di nuoto per dare il buongiorno alla sua compagna sembra confermare l'indiscrezione sulla gravidanza, ma i dubbi rimangono.

Perché, sebbene le forme rotonde della Pellegrini facciano sospettare una dolce attesa, il plurale usato da Matteo Giunta potrebbe essere riferito ai Bulldog francesi, che la coppia possiede. Sia Federica Pellegrini che il marito non hanno fatto mai mistero di considerare i loro cani come parte integrante della famiglia, quasi come se fossero dei figli e questo potrebbe spiegare il messaggio al plurale scritto da Giunta. In molti lo pensano, ma i più romantici, però, intravedono nella frase una chiara conferma dell'arrivo di un bambino in casa Giunta - Pellegrini.

Già nel 2022 si era diffusa la notizia, rivelatasi poi una fake, della presunta gravidanza della campionessa di nuovo. E anche in quell'occasione le voci si erano diffuse a macchia d'olio a causa di un post, dove la nuotatrice aveva scritto: "Solo i barman sanno la verità". Come se il suo drink analcolico nascondesse qualcosa.