"Incitamento all'odio". Morgan denuncia Selvaggia Lucarelli

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultimo capitolo della vicenda che da ore vede protagonista Morgan è un vero e proprio colpo di scena. Attraverso i suoi canali social il cantautore ha annunciato di avere denunciato Selvaggia Lucarelli per incitazione all'odio. Il ciclone, che ha travolto Marco Castoldi nelle ultime ventiquattro ore, è nato a seguito della pubblicazione di un articolo firmato dalla Lucarelli su FQ; un riassunto del procedimento penale iniziato nel 2020 a seguito di una denuncia per stalking e diffamazione sporta dall'ex fidanzata di Morgan, Angelica Schiatti, proprio contro di lui.

Morgan, perché si parla di lui

Nell'articolo sono stati riportati fatti di cui si parla da ormai tre anni, cioè da quando il processo è cominciato. Dunque, niente di nuovo, ma a rendere più pesanti le accuse della Schiatti è stata la pubblicazione di alcune chat private, nelle quali Morgan si sarebbe lasciato andare a pensanti minacce e offese. I giudici devono ancora esprimersi in merito alla colpevolezza di Morgan, ma intanto l'onda mediatica scaturita dall'articolo e dalla pubblicazione dei messaggi privati ha travolto Morgan. Moltissimi artisti del panorama musicale italiano si sono schierati in difesa di Angelica Schiatti e del suo attuale compagno, Calcutta, mentre la Warner Music Italy ha dato mandato ai suoi legali di rescindere il contratto con il cantautore milanese. Persino la Rai, che stava lavorando a un progetto con Castoldi, ha preso le distanze.

Morgan contro la Lucarelli: la denuncia

Dopo essere rimasto in silenzio per diverso tempo, Morgan ha affidato al suo avvocato una replica secca e decisa e poi, poche ore fa, ha fatto sapere di essersi mosso legalmente contro la Lucarelli. "Ho denunciato Selvaggia Lucarelli per aver costruito violenza di massa contro l'essere umano che io sono. lo non sono incriminato di revenge porn ma di questo oggi vengo accusato da un popolo furioso che inneggia al rogo", ha scritto Morgan in un post pubblicato sulla sua pagina Instagram. "Selvaggia Lucarelli ha parecchie condanne a differenza mia che non ne ho, risponderà anche questa volta in tribunale della sua incitazione all'odio. Buona giornata", ha concluso l'artista, disattivando i commenti nella sezione sottostante del post.

Solo poche ore fa, sempre attraverso i social, Marco Castoldi si era difeso pubblicamente: "Non si condannano le persone, lo fanno i tribunali non i giornalisti non gli opinionisti. Non giudicate senza sapere assolutamente nulla, fatelo fare ai giudici".