"Incoerente". La bordata di Taylor Mega a Chiara Ferragni

Ascolta ora 00:00 00:00

L'intervista che Taylor Mega ha concesso a Le Iene ha scatenato una bufera mediatica. L'influencer ha fatto rivelazioni importanti sul tipo di relazione che legava Fedez e Chiara Ferragni - definiti da lei una "coppia aperta" - ma si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dell'ex fidanzato Tony Effe e dell'imprenditrice digitale.

" Non mi è dispiaciuto che alcuni altarini siano stati buttati giù" , ha chiarito subito Taylor Mega, commentando il dissing tra Tony Effe e Fedez, che la vista coinvolta in prima persona. L'influencer ha infatti collaborato con Federico Lucia al brano "L'infanzia difficile di un benestante", dissando l'ex compagno con una rima tagliente e prendendo parte al videoclip del brano. Alle domande della iena Wad Taylor ha risposto senza troppi convenevoli, confermando il flirt con Fedez e sparando a zero contro Chiara Ferragni.

Taylor Mega contro Chiara Ferragni

" Mi chiedi se sono dispiaciuta per Chiara Ferragni? A me non piacciono le persone che non sono coerenti ", ha dichiarato l'influencer parlando dell'ex moglie di Federico Lucia, vittima - secondo molti - del tradimento consumato dal rapper proprio con Taylor. " Tante persone non sono coerenti e non si mostrano per quello che sono. Se ti mostri in un modo e poi non sei così, a me non piace" , ha concluso lei mettendo nel mirino la Ferragni. Che tra le due non corresse buon sangue lo si era capito mesi fa, quando in piena estate la cronaca rosa le aveva messe al centro di flirt incrociato: Fedez con Taylor Mega e Tony Effe con Chiara Ferragni.

I precedenti durante l'estate

Le due bionde erano state paparazzate in compagnia dell'uno e dell'altro rapper e il gossip aveva alimentato astio e risentimento soprattutto tra i Ferragnez, che da mesi stanno affrontando la difficile fase della separazione legale. Colpita dall'interessamento della Ferragni al suo ex, Taylor Mega aveva commentato così i gossip: "Sentiti ridicola". La friulana aveva parafrasato il motto sanremese di Chiara Ferragni "Pensati libera", criticando l'imprenditrice digitale e poi aggiungendo, sempre nelle storie del suo profilo Instagram, un'ulteriore frecciata all'indirizzo della collega: " Sentiti ridicola.

Tra il sentirsi e l'esserlo ci sta una bella differenza". Questo succedeva a giugno, quando ancora Tony Effe e Fedez non se l'erano date di santa ragione a suon di rime e accuse in musica e non c'erano certezze sui presunti tradimenti incrociati.