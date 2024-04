“Un’infezione”. La regina emerita Sofia di Spagna è in ospedale

Non è un bel periodo per i reali europei per quel che riguarda la salute. La regina emerita Sofia di Spagna è stata ricoverata nello stesso ospedale in cui sono nate le sue nipoti, Leonor e Sofia. Non si tratterebbe, però, di nulla di grave, come ha tenuto a precisare Re Felipe VI. Tuttavia questa degenza ha colto tutti di sorpresa, soprattutto perché la moglie dell’ex Re Juan Carlos sarebbe sempre stata in buone condizioni fisiche.

Il ricovero di Sofia

Il 10 aprile 2024 Re Felipe VI ha accompagnato personalmente sua madre, la regina emerita di Spagna Sofia, alla Clìnica Ruber Internacional di Madrid. La sovrana è stata subito ricoverata per un’infezione alle vie urinarie. Le sue condizioni, però, sarebbero già migliorate. “L’evoluzione è molto rapida e favorevole” , ha spiegato una nota del Palazzo reale. Il Re ha trascorso nella clinica circa mezz’ora. Con lui c’era anche la sorella Elena.

Felipe ha anche voluto rassicurare i giornalisti accorsi immediatamente e, attraverso loro, tutto il popolo. Fuori dall’ospedale, sporgendosi dal finestrino dell’auto, Sua Maestà ha dichiarato: “[La Regina Sofia] sta molto bene, è allegra e non vede l’ora di essere dimessa e di tornare il prima possibile”. Non ci sarebbe nulla da temere, quindi. Si tratterebbe di una situazione perfettamente risolvibile in poco tempo. Dopo la tristezza e lo spavento alla notizia del cancro di Kate Middleton, però, un iniziale allarmismo era inevitabile.

Nessun ricovero dal 1968

L’ultima volta che la regina Sofia ha messo piede in un ospedale è stata nel 1968, quando ha partorito il futuro Re Felipe VI. La sua ultima uscita pubblica prima del ricovero risale all’8 aprile 2024, quando ha presenziato al funerale del cugino Fernando Gomez-Acebo. L’11 aprile 2024 anche la regina Letizia si è recata alla clinica con il marito, per far visita alla sovrana emerita.

Per anni si è parlato di una presunta rivalità tra suocera e nuora, che sarebbe diventata palese nel 2018 quando, all’uscita dalla messa di Pasqua celebrata nella Cattedrale di Palma di Maiorca, Sofia tentò di fare una foto accanto alle nipoti. Letizia si intromise tra loro e i fotografi, mentre Felipe guardava attonito la scena, cercando di mettere pace tra le due donne.

Sembra, comunque, che il tempo abbia sanato le ferite e ora il rapporto trasia molto più tranquillo.