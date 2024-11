Camilla sostituita negli impegni ufficiale. "La regina consorte è malata"

Ascolta ora 00:00 00:00

La regina Camilla è malata. Ad annunciarlo, tramite un portavoce, è Buckingham Palace. Lo staff medico ha consigliato alla sovrana di prendersi un periodo di riposo prima di tornare a tempo pieno ai suoi doveri.

“Un’infezione”

“La regina Camilla attualmente non sta bene a causa di un’infezione alle vie respiratorie per cui i suoi medici hanno consigliato [alla regina Camilla] un breve periodo di riposo” , ha fatto sapere un portavoce del Palazzo reale, citato da SkyNews. Apparentemente non sembrerebbe nulla di grave, lo staff medico ha sottolineato che la sovrana dovrebbe riprendersi in pochi giorni. Tuttavia, “con grande rammarico, Sua Maestà ha dovuto rinunciare ai suoi impegni di questa settimana”.

Camilla, però, avrebbe fretta di guarire e tornare ai suoi doveri: “La Regina spera di rimettersi in tempo per presenziare, come di consueto, agli eventi legati al Remembrance. Si scusa con quanti rimarranno delusi [dalla sua assenza]” . In particolare Sua Maestà ce la starebbe mettendo tutta per guarire in vista del Remembrance Day, il giorno della Memoria dedicato ai caduti della Prima Guerra Mondiale, che si terrà il prossimo 11 novembre.

Camilla verrà sostituita

La regina Camilla è appena tornata in patria dopo il viaggio ufficiale in Australia e una breve tappa in India con Carlo III. A causa della malattia, fa sapere la Bbc, non potrà partecipare alla commemorazione Field of Remembrance del prossimo 7 novembre, appuntamento annuale per ricordare chi ha perso la vita servendo il Paese nelle Forze Armate. Verrà sostituita da Birgitte, la duchessa di Gloucester. Non sarà neppure al ricevimento in onore degli atleti olimpici e paralimpici che si terrà a Buckingham Palace nella stessa giornata.

Il Palazzo non ha chiarito l’origine di questa

infezione, né dato informazioni sulla cura che la sovrana sta seguendo: stessa linea di condotta già portata avanti per quel che concerne il cancro e le terapie a cui si sono sottoposti Carlo III e