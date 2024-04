"Inseguita fuori dal tribunale". Francesca De André dopo la condanna dell'ex fidanzato violento

"Mi tirava addosso la candeggina, incendiava le cose e me le gettava addosso, mi picchiava con i guanti di lavoro per farmi più male". Sono come un pugno nello stomaco le dichiarazioni rilasciate da Francesca De André, che sabato pomeriggio è stata ospite di Silvia Toffanin nel programma Verissimo. La figlia del cantautore Fabrizio De Andrè è stata protagonista dell'ultima puntata della trasmissione di Canale 5 e ha raccontato della relazione tossica avuta con l'ex compagno, Giorgio Tambelli. Un amore violento fatto di vessazioni e percosse, per le quali ha rischiato addirittura di morire due anni fa durante l'ultima brutale aggressione.

Negli scorsi giorni il tribunale di Lucca lo ha condannato a tre anni e tre mesi di carcere per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Ma nonostante la sentenza di colpevolezza, l'uomo non si è dimostrato pentito e fuori dal palazzo di giustizia ha inseguito l'ex fidanzata, inveendo contro di lei.

Il ricordo dell'aggressione

Prima di raccontare cosa è successo fuori dal tribunale di Lucca poco dopo la sentenza dei giudici, Francesca De André ha ripercorso i drammatici attimi vissuti durante l'ultima aggressione. "Faceva uso di sostanze, questo problema è emerso dall’inizio. Però le reazioni che aveva non erano così negative e pesanti da non pensare che potesse essere un problema risolvibile", ha raccontato la De Andrè, ma con il passare del tempo Giorgio Tambellini è diventato violento e alle vessazioni continue si sono aggiunte le violenze. L'ultima aggressione, avvenuta nell'aprile 2022, però, l'ha fatta finire in ospedale. "È successo tutto senza un motivo: ero seduta sul divano, zitta a guardare la tv e lui mi ha afferrato dai capelli, trascinata dietro il divano, bloccata per terra e presa a calci e pugni. Ho pensato che fosse finita, che era l'ultima volta", ha confessato Francesca, proseguendo: "Lui mi diceva che mi avrebbe ammazzato". Solo grazie all'intervento di una vicina di casa la giovane si è salvata.

Cosa è successo fuori dal tribunale

Dopo un anno e mezzo di processo, il giudice ha condannato Tambellini a tre anni e tre mesi di reclusione e rivederlo in aula non è stato facile per Francesca De André. "Rivederlo non mi ha fatto stare bene. Lui non è cambiato", ha detto a Verissimo la figlia di De André. "Fuori da tribunale, dopo la sentenza, mi ha rincorso in bicicletta per inveirmi contro e dirmi che non ha intenzione di pagare alcun danno", ha raccontato ancora Francesca, parlando dell'ex compagno: "Il suo problema più grande non è la condanna, ma l'idea di dover tirare fuori qualcosa a livello economico". Infatti, il tribunale ha condannato l'imprenditore lucchese anche a un risarcimento provvisionale.

"Iche sono stati richiesti dai miei legali si valuteranno in sede civile, ma quello che gli ha ordinato il giudice in sede penale è di pagare questa somma", ha concluso l'ex gieffina.