"Sono solo stupidaggini". Chris Rock asfalta Meghan Markle

A un anno dall’ormai storico schiaffo ricevuto da Will Smith durante la Notte degli Oscar 2022, il famoso attore Chris Rock ha inaugurato il suo programma su Netflix, dal titolo “Selective Outrage”. Uno dei primi argomenti affrontati nello show è quello del razzismo, con una sorprendente frecciata diretta a Meghan Markle.

Bufera sulla Markle

Dopo aver rifiutato la conduzione degli Oscar 2023, Chris Rock è tornato con un nuovo programma su Netflix, riservando alla duchessa di Sussex delle battute più “affilate” di uno stiletto nella puntata dello scorso 4 marzo. Al comico non sarebbero piaciute le dichiarazioni sul tema del razzismo rilasciate da Meghan durante l’intervista con Oprah, nel marzo 2021. In particolare non avrebbe gradito il modo in cui sarebbe stato impostato il discorso. La moglie del principe Harry accusò la royal family di averla presa di mira, quando era incinta di Archie, con dei presunti commenti discriminatori sul colore della pelle del nascituro. I Sussex non hanno mai rivelato l’identità del presunto autore di queste frasi, lasciando spazio alle ipotesi più disparate.

Chris Rock ha dichiarato: “Perché [Meghan] sembra una giovane donna che si lamenta continuamente, come se non avesse vinto la lotteria della pelle bianca?” . Poi, facendo il verso alla duchessa, l’attore ha aggiunto: “Oprah, loro sono così razzisti, volevano sapere quanto scura sarebbe stata la pelle del bambino”. “Una presa in giro in piena regola, ma Rock non si è fermato qui e ha spiegato: “Questo non è razzismo, sono stupidaggini tra parenti, perché anche i neri vogliono sapere quanto scura sarà la pelle del loro figlio”.

Le accuse alla duchessa

Chris Rock ha messo i proverbiali “puntini sulle i” , precisando con una sola frase che, in fondo, chiedersi quale aspetto avrà un bambino, dal colore della pelle a quello degli occhi o dei capelli, è qualcosa di normale, che tutti facciamo. Si può obiettare che, a volte, tali domande potrebbero essere pronunciate con un tono sprezzante, che nulla ha a che vedere con la pura curiosità, ma non sappiamo se questo sia il caso di Meghan. Nell’intervista a Oprah la duchessa non ha dato chiarimenti in merito al contesto e, comunque, non è escluso che possa aver interpretato male (chissà quanto inconsapevolmente) delle battute innocenti, senza un secondo fine.

Il comico,con l'usuale stile dissacrante, ha aggiunto: “Conosco il suo dilemma: la ragazza di colore che prova a essere accettata dalla famiglia bianca del marito. Oh, è difficile, è così difficile, è molto difficile, non tanto difficile quanto [essere] una ragazza bianca che tenta di essere accettata dalla famiglia di colore del marito…se sei di colore e vuoi essere accettata dalla famiglia bianca di tuo marito, allora devi sposarti con uno dei Kardashian, perché loro accettano tutti”.