"Insultati e offesi". Lo sfogo e le lacrime di Fatto in casa da Benedetta

Sette libri, una trasmissione televisiva, un blog e un canale social seguito da oltre 4,5 milioni di follower. Da dodici anni la food blogger Benedetta Rossi è un punto di riferimento del web per chi vuole cimentarsi in ricette culinarie di facile preparazione con foto e video, che documentano passo passo la realizzazione del piatto. Con lo pseudonimo Fatto in casa da Benedetta, la blogger ha introdotto alla cucina casalinga milioni di persone ed è entrata nel cuore del pubblico con la sua semplicità (e la complicità del marito Marco e dei cani Nuvola e Cloud). Ma nelle ultime ore, la Rossi è finita al centro di critiche e polemiche e lei, colpita da tanto odio, si è lasciata andare a un lungo sfogo sulla sua pagina Instagram.

L'attacco sul web

" Questo è il genere video che non mi piace fare, ma ormai è arrivata l'ora di mettere dei paletti. Non mi interessa se vengo presa in giro io per quello che faccio, per come lo faccio e per quello che rappresento ", ha esordito sul suo profilo Fatto in casa da Benedetta, parlando degli ultimi attacchi ricevuti sul web, che le hanno procurato " rabbia e disgusto ". Poi ha parlato di alcuni articoli e video pubblicati di recente in rete molto critici nei suoi confronti: " Ultimamente è arrivata la tendenza della 'critica culinaria snob con offese incluse', si tratta di articolisti in cerca di click facili e di creator in cerca di popolarità e views. Dicono che non so cucinare, che non rispetto le regole basilari della cucina e faccio cattiva informazione sul cibo perché uso prodotti economici ".

Lo sfogo di Benedetta Rossi

All'ennesima critica, la blogger - classe 1972, marchigiana Doc - è sbottata: "In dodici anni di attività non mi sono mai lamentata, quello che mi fa rabbia è che vengo presa come pretesto per offendere la mia community e intere categorie di persone". Raramente Benedetta Rossi ha polemizzato sui social, abituata al bello e al cattivo tempo dettato dalle mode dei social, ma questa volta le offese e gli insulti hanno colpito nel segno . "Sì, non sono una chef, non ho competenze per insegnare, condivido solo ciò che mi viene bene in cucina sperando che queste ricette possano essere utili a qualcuno", ha detto con la voce rotta dalle lacrime, proseguendo : "Mi fa arrabbiare che persone normali vengono derise e trattate come ignoranti solo perché alcuni che pretendono di innalzarsi a divulgatori onnipotenti, invece di fermarsi ad esprimere le proprie idee si lanciano in giudizi e categorizzazioni che, secondo me, sono al limite della discriminazione ".

"Bullizzate le persone che mi seguono"