Kanye West e Bianca Censori verso il divorzio. Ecco quanto dovrà versare

Ad 11 giorni dalla controversa e criticatissima apparizione ai Grammy, Kanye West e Bianca Censori starebbero per divorziare. La coppia che è sposata dal dicembre del 2022 secondo alcuni insider avrebbe raggiunto un accordo verbale secondo cui "lei" riceverà 5 milioni di dollari.

Sarebbero già lontani

Sempre secondo l'insider, la coppia si sarebbe già separata e che nei prossimi giorni arriverà una richiesta da parte dei loro avvocati per porre fine definitivamente al loro matrimonio. Al momento a stare nella casa da 35 milioni di dollari al Beverly Park North a Los Angeles, sarebbe la Censori e non è ben chiaro dove si trovi West al momento. Secondo alcuni potrebbe essere a Tokyo dove ha passato la maggior parte dello scorso anno vivendo in un hotel, ovviamente a cinque stelle.

Le chiacchiere sulla separazione tra i due si sono intensificate subito dopo l'apparizione dei due alla Cerimonia dei Gramy del 2 febbraio dove lei si è presentata praticamente nuda e si sarebbe sentita molto a disagio quando West le avrebbe ordinato di togliersi la pelliccia sul red carpet. Secondo alcuni West avrebbe visto questo come arte, ma il disagio e l'espressione affranta di lei hanno mostrato come la cosa non fosse assolutamente condivisa.

Le polemiche su X

Il rapper, prima di esserne cacciato e poi rientrato a causa di espressioni considerate razziste sul social di X si era detto orgoglioso della performance scrivendo: " Il primo red carpet di mia moglie ha aperto un mondo completamente nuovo. Continuo a fissare la foto di quella sera con ammirazione pensando wow, sono così fortunato ad avere una moglie così intelligente, talentuosa, coraggiosa e sexy ."

Aggiungendo poi: " Si e presa una pausa dalle riprese del suo

primo film per poterlo fare nella vita reale. Abbiamo cucito quell'abito invisibile sei volte". Ma a quanto pare a pensarlo è solo lui e lei in qualche modo con la richiesta di divorzio forse glielo sta facendo capire.