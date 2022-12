Kate incanta al Concerto di Natale: così ruba la scena ai Sussex

Il 15 dicembre scorso l’Abbazia di Westminster ha ospitato il concerto di Natale, quest’anno dedicato alla memoria della regina Elisabetta, che verrà trasmesso in Inghilterra, su Itv1, questa sera della Vigilia. Un evento tradizionale per la royal family, con una madrina d’eccezione, Kate Middleton. Nel 2021 la principessa sorprese il pubblico suonando il piano, ora la sua presenza al concerto assume un valore simbolico, poiché rappresenta una replica elegante e implicita alle accuse formulate da Harry e Meghan nel loro documentario Netflix.

La principessa del Natale

Il Natale del 2022 rimarrà nella memoria “royal” come il primo celebrato da Kate Middleton come principessa di Galles. La futura Regina, come consuetudine, ha presenziato al concerto natalizio da lei organizzato, “Royal Carols, Together At Christmas”, nella solenne cornice dell’Abbazia di Westminster.

Tutta la famiglia reale britannica è venuta a supportarla e a godersi la serata, sponsorizzata dalla Royal Foundation: re Carlo III e la Regina consorte Camilla, il principe William con i piccoli George, Charlotte e Louis, le principesse Eugenia e Beatrice con i rispettivi mariti, Jack Brooksbank ed Edoardo Mapelli Mozzi, Zara Phillips e Mark Tindall, i genitori di Kate, Michael e Carole Middleton e la sorella Pippa con il marito James Matthews.

Il concerto non poteva che essere dedicato alla defunta Elisabetta II, “ai valori che ha dimostrato per tutta la vita, tra i quali dovere, empatia, fede, servizio, gentilezza, compassione e sostegno per gli altri”, come ha fatto sapere una nota di Kensington Palace.

Durante la serata, di fronte a 1800 ospiti, si sono esibiti artisti come Samantha Barks e Melanie C, mentre il compito di voce narrante è stato affidato a Catherine Zeta Jones. Il principe William, Kristin Scott Thomas e Hugh Bonneville hanno partecipato con letture speciali, nel pieno spirito del concerto natalizio, introdotto da Kate Middleton e chiuso da “O Come, All Ye Faithful”, cantata dal coro dell’Abbazia.

Per l’occasione la principessa di Galles ha indossato ha indossato un coat dress bordeaux di Eponine London (il modello è molto simile a quello blu indossato da Kate alla Cop26 di Glasgow, nel 2021), orecchini di Accessorize (14 sterline), scarpe Gianvito Rossi. La Regina Consorte Camilla, invece, ha sfoggiato un coat dress bianco su cui spiccavano gli orecchini di diamante e una pochette Launer.

La risposta a Harry e Meghan

La preparazione del concerto è stata seguita passo dopo passo da Kate, che l’ha annunciata in due promo. Il primo è stato diffuso lo scorso 11 dicembre e la principessa è apparsa bellissima e originale nel suo Aurora Ballerina Dress rosso acceso con paillettes di Needle and Thread. L’abito è lo stesso indossato nel gennaio 2020, per il ricevimento “Uk-Africa Investment Summit” a Buckingham Palace. Per lo spot, però, Kate ha abbinato gli orecchini di rubini Soru Jewellery e le scarpe Gianvito Rossi. Per il secondo promo, diffuso lo scorso 14 dicembre, la principessa addobba l’albero a Westminster sfoggiando pantaloni scuri di Roland Mouret e un Christmas Jumper, un maglione natalizio, di Holland Cooper.