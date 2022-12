"Foto di Kate ubriaca...". Nuova bufera su Harry e Meghan

“Il documentario [di Harry e Meghan] potrebbe risultare scomodo per Kate Middleton” , aveva dichiarato il giornalista Jack Royston a Good Morning Britain, citato dal Daily Mail, prima dell’uscita della serie Netflix, lo scorso 8 dicembre. In effetti, sebbene per ora non vi siano grandi rivelazioni, le prime tre puntate non sono state benevole con la royal family. In particolare con la principessa di Galles, che i duchi starebbero tentando di mettere in cattiva luce.

La perfezione di Kate

Siamo abituati a vedere Kate Middleton sempre impeccabile, padrona di ogni situazione in cui si trova, sempre preparata a qualunque tipo di evenienza: pensiamo, per esempio, al sorriso e al silenzio composto riservato alla signora che, in Irlanda del Nord lo scorso ottobre, la contestò, dicendole senza mezzi termini di tornarsene in Inghilterra. La principessa del Galles si è ambientata alla perfezione a corte, studiando, comprendendo le regole del protocollo e riuscendo ad aderirvi, ma senza soffocare la sua personalità. Modellandole, in una certa misura, su di sé. Come se fosse nata a corte. Al contrario del principe Harry che, invece, non solo ha rifiutato lo stile di vita in cui è cresciuto, ma sembra non perdere occasione per denigrarlo.

In tal senso il documentario Netflix è un’arma notevole, sebbene, almeno finora, non micidiale. Tra i bersagli della serie e, quindi, dei duchi di Sussex, ci sarebbe anche la principessa del Galles. Kate compare in entrambi i trailer: nel primo è con William, Harry e Meghan alla funzione religiosa del Commonwealth Day, nel 2019. Una sola immagine, francamente malriuscita, che non rende giustizia alla bellezza di Kate. La foto, infatti, la ritrae in una posa arcigna, austera, seriosa, mentre dietro di lei Meghan ha un’espressione rilassata e serena.

Nel secondo trailer le cose andrebbero di male in peggio, come spiega ancora Jack Royston: “C’è uno slogan, che è il titolo della copertina di una rivista. In quella rivista c’erano foto di [Kate] ubriaca”. Un riferimento abbastanza esplicito, con una punta di perfidia. Le fotografie risalgono al 2007, ovvero gli anni in cui Kate frequentava la St. Andrews, dove conobbe William, ma vennero pubblicate nel 2018. A scattarle furono il fotografo Max Butterworth e una presunta amica di università della futura principessa di Galles.

Un’altra provocazione?

L’impressione è che lo scatto relativo al Commonwealth Day e il rimando alle immagini di Kate Middleton brilla non siano frutto del caso, ma di una precisa strategia per demolire la reputazione della principessa, mostrandoci alcune sue debolezze del passato. Come se i Sussex volessero dirci che Kate non è la donna perfetta descritta dai giornali. Ma, se è per questo, i duchi non possono certo definirsi senza peccato. Anzi, se le cose stessero davvero così, forse potremmo addirittura notare una certa invidia nei confronti di Kate. La principessa ha commesso e commette di sicuro errori, cosa che accade quotidianamente a tutti gli abitanti di questo pianeta, ma gli inglesi sarebbero disposti a perdonarli, in quanto leggerezze di gioventù. Quelle foto non proprio irreprensibili irritarono anche la regina Elisabetta, ma oggi sono tornate a circolare a una velocità per nulla sorprendente.