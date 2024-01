"Sta facendo buoni progressi". La principessa Kate lascia l’ospedale

Kate Middleton è tornata a casa nella mattinata del 29 gennaio 2024, dopo 13 giorni di ricovero dovuti a un non meglio precisato intervento all’addome, avvenuto lo scorso 17 gennaio. La principessa trascorrerà la convalescenza nell’Adelaide Cottage di Windsor.

Kate lascia la London Clinic

“La Principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare la convalescenza dopo l’operazione”, ha informato una nota di Kensington Palace. Finalmente, dopo 13 giorni di ricovero alla London Clinic, situata nel prestigioso quartiere di Marylebone, Kate Middleton è tornata dalla sua famiglia all’Adelaide Cottage.

“Il Principe e la Principessa desiderano ringraziare tutto il team della London Clinic, specialmente il personale paramedico, per le cure che hanno offerto. La famiglia Wales continua a essere grata per gli auguri di pronta guarigione ricevuti da tutto il mondo” , ha concluso il comunicato.

Nessuno si aspettava che Kate fosse dimessa oggi, poiché la prima nota di Kensington Palace, diffusa lo scorso 17 gennaio, subito dopo l’intervento all’addome, sottolineava che la degenza in ospedale sarebbe durata non meno di due settimane. Non solo: la principessa del Galles è riuscita a tornare a casa schivando abilmente i fotografi che da giorni cingono letteralmente d’assedio la London Clinic.

Ancora mistero sulla causa dell’intervento

La principessa “sta facendo buoni progressi” , dicono le fonti, ma sembra proprio che il periodo di recupero durerà circa due mesi, come annunciato dal Palazzo reale. Al momento sembra improbabile che rivedremo Kate prima di Pasqua. Le dimissioni dalla London Clinic hanno fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti i fan della principessa. Tuttavia c’è ancora il mistero della natura dell’operazione all’addome. Sono state fatte molte ipotesi, dall’isterectomia alla diverticolite, ma per ora Kensington Palace non ha mai né confermato né smentito le indiscrezioni.

Nelle settimane che seguiranno Kate potrà contare sull’aiuto del principe William, ma anche sul supporto dei suoi genitori, Michael e Carole Middleton. I due vivono a Bucklebury, nel Berkshire, a poco più di mezz’ora d’auto dall’Adelaide Cottage. La principessa avrà accanto anche la sorella Pippa, che viva con il marito James e i figli in una proprietà vicina.