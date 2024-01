"Il problema è serio". Ora spunta l'ipotesi isterectomia: ansia per la principessa Kate

Nella nota ufficiale diramata lo scorso 17 gennaio per annunciare l’avvenuta operazione all’addome di Kate Middleton, Kensington Palace ha cercato di mantenere un tono asciutto e neutrale, dando l’impressione di una condizione medica di certo da non sottovalutare (ed è evidente, perché gli specialisti hanno ritenuto necessario intervenire), ma nello stesso tempo non grave. Nonostante ciò il Palazzo non è del tutto riuscito nel suo intento. La notizia ha creato sgomento in tutto il mondo e ora molti esperti reali insistono sul fatto che le condizioni di salute della principessa potrebbero essere “serie” e parlano addirittura di "isterectomia" .

“Operata all’addome”

“Sua Altezza Reale la Principessa del Galles è stata ricoverata in ospedale ieri per un intervento programmato all’addome” , ha annunciato Kensington Palace lo scorso 17 gennaio. Kate Middleton è stata ricoverata alla London Clinic, il più grande ospedale privato di Londra, il 16 gennaio 2024 e l’intervento è avvenuto il giorno successivo.

La nota, però, ha anche chiarito che il decorso post operatorio e il periodo di convalescenza non saranno affatto brevi: “L’intervento è riuscito con successo, ma si ritiene che la [principessa] rimarrà in ospedale per dieci o quattordici giorni, prima di tornare a casa per continuare la convalescenza. Su consiglio medico è improbabile che [la principessa] ritorni ai pubblici doveri fino a dopo Pasqua”.

Proprio questi ultimi dettagli hanno scatenato i timori dell’opinione pubblica britannica e non solo. Si tratta di molti giorni in ospedale e, soprattutto, di una ripresa per cui occorreranno almeno un paio di mesi. Un tempo piuttosto lungo, che fa pensare a una situazione un po’ più complessa, più delicata di quella che vorrebbe farci immaginare il comunicato. Non sarebbe un’appendicite, insomma, per dirla in maniera più diretta.

La principessa, però, ha chiesto il rispetto della privacy sulla causa dell’intervento. Questo, pur essendo un legittimo desiderio, non ha fatto che alimentare i sospetti. Le fonti reali assicurano al Times che “sta bene” e si starebbe riprendendo, ma la Bbc avverte: “Il problema di Kate è serio”.

“Non è un cancro” ma spunta l'ipotesi isterectomia

Per fortuna l’intervento della futura Regina d'Inghilterra non ha nulla a che fare con un cancro, come sottolineato dal Palazzo reale. Molti puntano il dito contro una presunta, eccessiva magrezza di Kate, sostenendo che potrebbe essere tra le cause o tra i sintomi del suo problema. In realtà non vi è nessuna prova che confermi queste teorie. È saltata fuori anche l'ipotesi di isterectomia, riportata dai giornali britannici, ma anche in questo caso non vi sono elementi che possano darci la certezza e, comunque, non sarebbero chiare le ragioni di questo tipo di intervento. Sembra proprio che non ne sapremo di più. Almeno per ora.

Il principe William ha rallentato i suoi impegni per stare accanto alla moglie. Sarebbe rimasto due giorni al suo capezzale, nella London Clinic presidiata dagli agenti di sicurezza. Stando alle indiscrezioni, però, i figli della coppia non potranno far visita alla madre: “È improbabile che la principessa Charlotte, il principe George e il principe Louis vedano la madre durante il ricovero, perché non sono permesse visite di bambini” , ha riportato il Mirror.

Purtroppo pare proprio che salterà anche il viaggio in Italia che William e Kate avrebbero dovuto compiere la prossima primavera (sebbene non sia stato ancora annunciato). Tutto rimandato, pare, al prossimo autunno o addirittura all’inizio del 2025.

Anche Carlo in ospedale

A circa un’ora dall’annuncio del ricovero e dell’intervento di Kate, Buckingham Palace ha annunciato che la prossima settimana anche Re Carlo III dovrà sottoporsi a delle cure mediche: una terapia per la prostata ingrossata. La patologia è benigna: non si tratta, ha dichiarato il Palazzo, di un tumore, bensì di una “procedura correttiva”, come specificato dalla Bbc. Non possiamo fare a meno di notare i toni diversi delle note ufficiali riguardanti la salute di Kate e di Sua Maestà: da un lato la totale riservatezza della principessa del Galles, dall’altro la maggiore apertura del sovrano.

Per alcuni ciò non fa che accrescere i dubbi sulla salute di Kate. La questione, però, può essere osservata da un’altra prospettiva: Carlo avrebbe deciso di rendere pubblica la sua condizione, pratica per nulla usuale nella royal family, “per aiutare ad aumentare la consapevolezza e incoraggiare gli altri [uomini] a fare i controlli” , dichiara la Bbc.