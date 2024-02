Perché William era assente alla cerimonia in memoria di Costantino II? "Motivi personali"

Il principe William avrebbe dovuto presenziare alla funzione in onore di Costantino II di Grecia, organizzata dalla regina Camilla nella Cappella di San Giorgio, a Windsor, il 27 febbraio 2024. Qualcosa, però, non è andata come previsto e l’erede al trono del Regno Unito ha dovuto dare forfait all’ultimo momento. Kensington Palace ha fatto sapere che l’improvvisa assenza sarebbe dovuta a “motivi personali”. Tanto è bastato a far scatenare le illazioni su un presunto peggioramento della salute di Kate. In realtà, ha dichiarato un insider di Palazzo, la principessa “sta bene” e non sarebbe lei la causa del cambio di programma. Il mistero, però, rimane.

L’assenza di William

Il principe William non è riuscito ad assistere alla messa in memoria del suo padrino, Costantino II di Grecia, morto il 10 gennaio 2023. Avrebbe dovuto occuparsi di una lettura durante la cerimonia, ma all’ultimo minuto il suo posto è stato preso dal principe Pavlos, figlio dell’ex sovrano greco. L’erede al trono sarebbe stato costretto ad annullare questo impegno ufficiale per “motivi personali” non meglio specificati. In un periodo come questo, piuttosto negativo per la royal family dopo l’annuncio dell’operazione all’addome di Kate e del cancro di Carlo III, era inevitabile che la giustificazione così vaga di William desse adito a sospetti e dubbi.

I tabloid e i fan della royal family hanno subito pensato che dietro quest’assenza vi fosse qualcosa di grave. Molti hanno ipotizzato che possa esservi stato un peggioramento nella salute della principessa del Galles. In realtà Kate non c’entrerebbe nulla. Una fonte di Kensington Palace ha fatto sapere che la futura Regina “sta bene” , pur non lasciando trapelare ulteriori dettagli sulle sue condizioni.

Il mistero della mancata partecipazione di William, però, non è stato risolto. Il principe è sempre molto preciso, ligio ai suoi doveri, per questo il forfait alla cerimonia suona ancora più strano. Ciò non toglie, comunque, che possa aver avuto un piccolo imprevisto, che non riguarda né sua moglie, né suo padre, impossibile da risolvere in tempo per la cerimonia nella Cappella di San Giorgio. Nulla di allarmante, almeno per ora.

Il principe Andrea a Windsor

Dopo la funzione la regina Camilla ha organizzato un ricevimento a Windsor a cui hanno partecipato, tra gli altri, Re Felipe e la Regina Letizia di Spagna insieme all’ex sovrano Juan Carlos. A fare gli onori di casa c’era anche la principessa Anna, che in chiesa era seduta proprio accanto a Camilla. Carlo III, come c’era da aspettarsi, non era alla funzione. Sua Maestà, ci informa il Daily Mail, è stato visto lasciare il Castello di Windsor prima che iniziasse la messa, per dirigersi a Clarence House, la residenza in cui alloggia durante le fasi di trattamento contro il tumore.

Ha suscitato un certo clamore, invece, la presenza del principe Andrea, arrivato nella Cappella di San Giorgio con la ex moglie Sarah Ferguson e le figlie, le principesse Eugenia e Beatrice. Molti si sono chiesti per quale ragione il duca di York si trovasse a un evento simile, visto che è stato costretto a ritirarsi dalla vita pubblica nel 2019, dopo lo scandalo Epstein.