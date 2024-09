Keita Baldé, Simona Guatieri conferma la separazione. L'addio dopo il flirt con Wanda Nara

Ascolta ora 00:00 00:00

Un anno e mezzo fa in Sudamerica scoppiava il caso Wanda Nara - Keita Baldé. Venti mesi dopo, Simona Guatieri, moglie di Baldé, ha annunciato la separazione. " Non ho accettato il tradimento solo perché ero sposata con un calciatore: la mia dignità vale più dei privilegi" , ha dichiarato l'influencer in una lunga intervista rilasciata a Vanity Fair.

Simona Guatieri non ha fatto nomi ricostruendo le fasi della crisi con il marito, ex calciatore dell’Inter, che hanno portato alla definitiva rottura. Ma il racconto fatto dall'influencer è legato inevitabilmente allo scandalo scoppiato a gennaio 2023, quando Mauro Icardi svelò che la moglie, Wanda, e il suo ex compagno di squadra, Keita, avevano avuto un incontro clandestino in un hotel di Dubai. "Ho i messaggi, le foto e tutto quello che Balde le ha inviato attraverso i messaggi privati di Instagram perché me li ha mandati mia moglie ", aveva raccontato su Instagram Maurito, facendo esplodere il caso. Per contro Simona Guatieri aveva dato pubblicamente della "wacca" a Wanda Nara attraverso i suoi profili social, salvo poi chiudersi nel silenzio per salvaguardare i suoi due figli.

La verità di Simona Guatieri

Oggi, a distanza di tempo, Simona Guatieri ha rivelato che proprio dopo quell'episodio ha deciso di divorziare dal marito. " Mi sono sposata il 24 maggio, e a fine luglio ho ricevuto un messaggio da un uomo che mi diceva che Keita era con sua moglie. Mi è crollato il mondo addosso, ma l'ho pregato di non farlo sapere a nessuno. Non volevo subire e fare subire ai miei figli un'umiliazione simile, e mi vergognavo all'idea che la mia famiglia sapesse" , ha raccontato l'influencer, parlando del primo tradimento e svelando poi che Wanda è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. " Keita si scusò. Ma, nel gennaio 2023, capitò di nuovo, e quella volta la notizia divenne subito pubblica. Non uscii di casa per due settimane. Con lui ho due figli, per lui ho fatto sette traslochi in sette anni, ho dovuto trasferirmi addirittura in Russia, ho sacrificato la mia carriera. Avevo fatto un investimento grandissimo: avevo creato una famiglia" , ha proseguito la Guatieri.

La separazione e la "dignità"

Il tradimento di Keita con Wanda è stato così doloroso - anche a causa del clamore mediatico scatenatosi - che la moglie del calciatore ha preso una decisione definitiva: " Se l'avessi perdonato ancora mi avrebbe tradita di nuovo" . A fine agosto 2023 l'influencer ha presentato i documenti per la separazione, si è trasferita da Mosca - dove viveva con l'ex marito - e ha ricominciato una nuova vita: " Ho sofferto talmente tanto che questa era l'unica decisione possibile. Dal 16 aprile la nostra separazione è ufficiale ". Rinunciare ai privilegi di cui godeva come moglie di un calciatore famoso non è stato difficile, ha assicurato Simona Guatieri: " Oggi sono quaranta volte più ricca rispetto a quanto lo ero prima di sposarmi, ma allora ero felice.

Vacanze in posti da sogno, cene in locali esclusivi, aerei privati: tutto questo è bellissimo, ma solo se la famiglia è unita. Ma se tuo marito non ti rispetta, non te ne frega più nulla". La dignità non ha prezzo.