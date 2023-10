"Con le lacrime agli occhi...". Brigitte Bardot rompe il silenzio dopo il malore estivo

Dopo il malore avuto lo scorso luglio nella sua villa di Saint Tropez Brigitte Bardot sta meglio. Lo ha confermato lei stessa attraverso i social network, pubblicando una lettera scritta di suo pugno per ringraziare i fan e il pubblico per il grande affetto dimostratole. " È con le lacrime agli occhi che vi ringrazio per le centinaia di lettere, biglietti, regali, fiori, semplici parole e per la vostra generosità nei confronti della mia fondazione", ha scritto l'attrice nella missiva redatta in bella calligrafia e pubblicata poi sui propri canali social.

Il malore e il ricovero a luglio

Le sue condizioni di salute avevano destato molta preoccupazione lo scorso 19 luglio, quando a causa di difficoltà respiratorie - presumibilmente dovute all'elevato caldo - era stata sottoposta a una terapia a base di ossigeno. I sanitari del pronto intervento che l'aveva soccorsa a casa, però, avevano consigliato a Brigitte Bardot di effettuare accertamenti più approfonditi per valutare il quadro clinico generale vista l'età, 88 anni, della diva. Così la Bardot era stata trasferita in ospedale ma il marito Bernard d'Ormale aveva rassicurato tutti: " Sta guarendo. Ha avuto un problema respiratorio che ha richiesto una visita al centro sanitario di Gassin per un controllo ". Ma gia a febbraio di quest'anno la Bardot aveva avuto problemi di salute legati sempre all'apparato respiratorio.

Come sta Brigitte Bardot: le parole sul web

A quasi tre mesi di distanza Bardot è tornata a parlare in prima persona, rivolgendo un caloroso ringraziamento al suo pubblico, che in questo difficile periodo le è rimasto accanto: " Sono sopraffatta dalle emozioni che mi avete donato. Tanta gentilezza, tenerezza e amore dai vostri cuori ha sopraffatto il mio cuore", ha proseguito nel suo lungo messaggio l'attrice francese. Poi ha aggiunto: " Non posso rispondere a ciascuno di voi, ma voglio che sappiate che ho letto tutte le vostre lettere e vi sono infinitamente grata! ".

Il compleanno trascorso con la famiglia