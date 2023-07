"Malore in casa per il caldo". Paura per Brigitte Bardot: come sta

Sono state ore di angoscia quelle vissute dai familiari di Brigitte Bardot, che questa mattina ha avuto un malore mentre si trovava nella sua villa La Madrague, a Saint Tropez. L'attrice, 88 anni, ha avuto difficoltà respiratorie serie, dovute presumibilmente all'elevato caldo che sta colpendo il sud della Francia come l'Italia, e il marito della diva è stato costretto a chiedere l'intervento dei sanitari.

La notizia è stata data dal quotidiano francese Le Figaro e confermata da Bernard d'Ormale, compagno della Bardot, il quale ha fornito alla stampa ulteriori dettagli sull'accaduto. Intorno alle 9 di questa mattina l'attrice ha manifestato " difficoltà a respirare ma non ha perso conoscenza ". Così è stato richiesto l'intervento dei servizi di emergenza. Una volta arrivati sul posto, i soccorritori hanno verificato i parametri vitali di Brigitte Bardot e l'hanno tenuta sotto osservazione, attaccata a un respiratore con l'ossigeno, per alcune ore.

Le condizioni di salute di Brigitte Bardot

A causare il malore sarebbero stato il caldo eccessivo che sta colpendo i paesi, che si affacciano sul Mediterraneo. " Come tutte le persone di una certa età, non sopporta più il caldo. Succede a 88 anni, non deve fare sforzi inutili ", ha dichiarato il marito di Brigitte Bardot. Per maggiore sicurezza, però, la diva è stata trasferita in ospedale, a Saint Tropez, per ulteriori accertamenti sempre per l'età avanzata.

" Brigitte sta guarendo. Ha avuto un problema respiratorio che ha richiesto una visita al centro sanitario di Gassin questa mattina per un controllo", ha aggiunto in serata Bernard d'Ormale parlando con i giornalisti del sito Var Matin, e spiegando: "Il suo numero di globuli rossi è un po' basso e dovrà fare cure specifiche". Il marito dell'attrice ha fatto sapere che gli esami, ai quali Bardot è stata sottoposta, hanno dato esiti soddisfacenti: "Il polso va bene, anche il cuore e la pressione vanno bene ma le cose rimangono fragili".