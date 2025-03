Le lacrime poi l'infortunio, Ambra Angiolini ferma il tour: ecco le date cancellate

Ascolta ora 00:00 00:00

A un mese e mezzo di distanza dall'infortunio sul palco del teatro di Bologna Ambra Angiolini è costretta a fermarsi nuovamente. L'attrice sta portando in giro per l'Italia lo spettacolo "Olivia Denaro" ma a causa di nuovi problemi di salute ha annullato le prossime date del suo tour teatrale. Lo stop riguarda diverse città e a darne comunicazione sono stati i singoli teatri, che hanno annunciato sui social la cancellazione delle date in cartellone.

L'infortunio a inizio marzo

Già a inizio marzo l'attrice era stata costretta a femarsi per una lesione muscolare frutto di un infortunio avvenuto a Bologna durante lo spettacolo di venerdì 8 marzo. L'11 marzo sarebbe dovuta essere in scena a Colle Val d'Elsa ma a causa dell'infortunio era stata costretta ad annullare l'evento e si era scusata con il pubblico attraverso i social network: " Mi scuso con gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per lo spettacolo di stasera al Teatro del Popolo di Colle Val D'Elsa, ma purtroppo a causa di una lesione muscolare sono costretta a rimandare la data, che verrà recuperata al più presto ". La tournée di "Olivia Denaro" era poi ripresa pochi giorni.

Le lacrime a Napoli

Negli scorsi giorni Ambra Angiolini ha fatto tappa al teatro di Napoli. Lo spettacolo portato in scena dall'attrice ha avuto però un inatteso finale con Ambra in lacrime per la standing ovation, che il pubblico in sala le ha riservato nel finale. Su TikTok sono diventati virali alcuni video di spettatori che hanno immortalato la sua commozione e lei stessa, sulla sua pagina Instagram, ha condiviso il video del caloroso applauso del pubblico e le sue lacrime a Napoli. " Grazie... nonostante la 'zoppia'… il cuore ha vinto e grazie a noi'", ha scritto l'attrice sul web, svelando di non avere ancora recuperato dall'infortunio dello scorso 8 marzo.

Gli spettacoli cancellati

Proprio a causa del riacutizzarsi del dolore al polpaccio l'attrice avrebbe deciso di stoppare la tournée teatrale e prendersi una pausa per curarsi. Al momento sono stati annullati gli spettacoli del 2 aprile a Como e le tre repliche in programma a Lucca.

in seguito ad un infortunio alla protagonista lo spettacolo di Ambra Angiolini Oliva Denaro, in programma per mercoledì 2 aprile al Teatro Sociale di Como, è stato annullato"

Su Instagram il Teatro sociale di Como ha fatto sapere che ". Stessa sorte per le tre repliche che avrebbe dovuto fare al teatro del Giglio avenerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile.