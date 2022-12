"Anno complesso, ma ho un solo rammarico". L'addio di Fedez al 2022

Fine anno uguale tempo di bilanci e a farli pubblicamente sono i personaggi famosi, che da tempo scelgono i social network per affidare ai posteri le considerazioni sull'anno trascorso e i buoni propositi per quello che verrà. Lo ha fatto anche Fedez, che ha vissuto un 2022 decisamente difficile, segnato principalmente dalla malattia.

Era il 17 marzo quando il rapper milanese compariva sul suo profilo Instagram per annunciare di avere un raro tumore endocrino al pancreas. Da allora sono passati nove mesi fatti di riabilitazione, momenti di sconforto e risalite coincise con il concerto LoveMi e il ritorno a X Factor. Oggi, che il 2022 sta volgendo al termine, il marito di Chiara Ferragni non può che tirare le somme di quanto vissuto. " Ciao 2022. Sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento. Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice" , ha scritto nel suo ultimo post Instagram Fedez, ripercorrendo le tappe salienti dei suoi ultimi dodici mesi con un toccante video.

Cancellare ciò che è accaduto è impossibile. Metabolizzare e andare avanti è ciò che invece sta facendo il rapper, che oggi di questo 2022 ha un solo rimpianto: " Un solo rammarico mi porto dietro, non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale ". Il 23 marzo, infatti, Federico Lucia era ancora ricoverato al San Raffaele, dove gli sono stati asportati parte del pancreas, duodeno, cistifellea e un pezzo di intestino in una complessa operazione chirurgica, che gli ha restituito la vita come lui stesso ha sottolineato più volte.