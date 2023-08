Lo sfogo di Anna Pettinelli dopo i ladri in casa: "Ora vivo con la paura"

È stato un rientro dalle vacanze estive amaro quello vissuto da Anna Pettinelli. Mentre era fuori casa per alcuni giorni, infatti, i ladri si sono introdotti nella sua abitazione romana portando via oggetti di valore e preziosi. È stata la speaker radiofonica ed ex docente di Amici di Maria de Filippi a parlare del furto subito, pubblicando un lungo e amaro sfogo nelle storie del suo profilo Instagram, subito dopo avere provveduto a sporgere denuncia.

Il racconto del furto

" Vorrei ringraziare i ladri che si sono introdotti in casa mia mentre ero fuori per gli unici tre giorni di vacanza che avevo organizzato per questa estate ", ha rivelato Anna Pettinelli, parlando di quanto accaduto nella sua abitazione in centro a Roma. La speaker era in Puglia insieme a Federico Fashion Style, Guenda Goria e Stefania Orlando per trascorrere alcuni giorni di ferie al mare. Sui social network aveva condiviso foto e video delle giornate trascorse in allegria con la comitiva di amici, ignara di quanto stava accadendo nella sua abitazione. Solo una volta rientra a casa ha trovato ad attenderla un'amara sorpresa: le finestre forzate e il caos all'interno dell'appartamento, un chiaro segnale del passaggio dei ladri.

Lo sfogo: "Senso di impotenza"

Anna Pettinelli non ha quantificato il valore della refurtiva trafugata dai malviventi, ma ha parlato di oggetti, ai quali era legata e che le sono stati portati via: " Vorrei ringraziarli per avere portato via ogni oggetto e ricordo di persone che purtroppo non ho più vicino (e che quindi non potrò mai ricomprare)". Poi, amareggiata per la disavventura vissuta, la speaker ha parlato delle paure con le quali si trova a fare i conti oggi, dopo che la sua abitazione e la sua privacy sono state violate dai ladri: "Vorrei ringraziarli per avermi trasmesso la paura di dormire a casa mia e la paura di stare nella mia beata solitudine. Ma soprattutto per avermi costretta a un enorme senso di impotenza" .