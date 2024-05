Ladri in casa di Stash dei The Kolors. "Ora le denunce"

Per Stash Fiordispino e i The Kolors avrebbe dovuto essere un momento fitto di impegni per la promozione del nuovo singolo "Karma", uscito pochi giorni fa su tutte le piattaforme musicali. Ma una brutta disavventura ha costretto il frontman della band a prendere le distanze dai social network. A raccontare cosa è accaduto nei giorni scorsi è stato proprio il cantante originario di Napoli, che attraverso la sua pagina Instagram ha informato i fan di avere subito un furto in casa.

Il post di sfogo di Stash

Con una storia pubblicata sul suo profilo e un lungo post, Stash ha spiegato il motivo della sua assenza dai social. Con il lancio del nuovo singolo della band, il primo dopo il brano di Sanremo "Un ragazzo, una ragazza", Stash e i colleghi avrebbero dovuto incrementare la loro presenza sul web per spingere i fan all'ascolto. Ma a causa del furto non è stato possibile: "Purtroppo, mentre "Karma" viaggia nell'aria, mi è successa questa cosa... Perdonate l'assenza di questi giorni. A presto!". Poi, qualche ora più tardi, ha raccontato più nel dettaglio l'accaduto: "Purtroppo ho subito un furto a casa e sto facendo tutte le denunce necessarie. Ringrazio le forze dell'ordine che sono intervenute tempestivamente".

Il furto in casa a Milano

Il cantautore napoletano non ha fornito ulteriori dettagli sul furto subito nell'abitazione di Milano dove, da ormai tre anni, vive con la sua famiglia, la compagna Giulia Belmonte, e le due figlie piccole Imagine e Grace. Non è chiaro se al momento del furto in casa fosse presente qualcuno oppure se Stash o la fidanzata siano rientrati subito dopo la razzia, ma il leader dei The Kolors ha sottolineato che l'intervento delle forze dell'ordine è stato tempestivo. Cosa e a quanto ammonti il bottino dei malviventi non è stato reso noto, ma Stash, al secolo Antonio Fiordispino, ha spiegato di avere trascorso diverso tempo in questura per sporgere denuncia sull'accaduto.

Le parole di Giulia Belmonte

Dopo un iniziale silenzio anche Giulia Belmonte - la compagna di Stash - ha parlato sui social network, condividendo il messaggio del fidanzato e aggiungendo due emoji: una faccina che piange e l'altra disgustata. Vedere i propri spazi violati da sconosciuti pronti a rubare e saccheggiare non lascia mai indifferenti soprattutto se in casa ci sono bambini piccoli. Per quanto riguarda invece la cronaca, si tratta dell'ennesimo episodio di furto in abitazione avvenuto a Milano.

Un segnale allarmante per la cittadinanza.