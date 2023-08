L'amore con Belen va a picco, ma De Martino gongola: la Rai punta su di lui

Sfortunato in amore, fortunato nel lavoro. Si potrebbe riassumere così il momento che sta vivendo Stefano De Martino, al quale la Rai ha affidato un nuovo programma. Mentre la storia d'amore con Belen Rodriguez sembra ormai essere al capitolo finale, dal punto di vista professionale l'ex ballerino di Amici vive un momento d'oro. La notizia ufficiale che svela che sarà lui la voce narrante della prossima edizione del reality di Rai2 Il Collegio lo conferma.

" Il 2001 chiama, Stefano De Martino risponde. Ecco la voi la voce che ci accompagnerà nel nuovo viaggio studentesco ", si legge sul profilo ufficiale Instagram del programma, che tornerà in onda con l'ottava stagione il prossimo settembre. Il napoletano sostituirà Nino Frassica nel racconto delle vicende dei collegiali, che torneranno indietro nel tempo di ventidue anni, quando sul mercato uscivano i primi modelli di IPod e XBox e al cinema Shrek sbancava ai botteghini.

Il Collegio, Stefano De Martino voce narrante

Mentre le riviste dedicano alla crisi coniugale tra Belen e Stefano copertine e decine di servizi, la Rai sembra voler cavalcare l'onda della popolarità del conduttore partenopeo affidandogli nuovi programmi. Alla serata di presentazione dei Palinsesti Rai - quella che ha fatto riaccendere il gossip sul feeling tra De Martino e Alessia Marcuzzi - i vertici di viale Mazzini hanno annunciato che l'ex ballerino di Amici avrà ben due trasmissioni sulla seconda rete nazionale: "De Martino Show", in prima serata il 14 e 21 dicembre, e "Bar Stella", che andrà in onda dal 31 ottobre al 6 dicembre in seconda serata. Ma, a sorpresa, ecco arrivare il terzo impegno televisivo con Il Collegio, che molti pensavano tornasse in onda con Nino Frassica. Non c'è che dire, la Rai punta su De Martino.

Belen è sempre più lontana